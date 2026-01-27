Cầu thủ nhập tịch Malaysia mở đường trở lại La Liga

Nhóm cầu thủ nhập tịch Malaysia đứng trước cơ hội trở lại sân cỏ sau quãng thời gian dài vướng vào những rắc rối pháp lý liên quan đến án phạt từ FIFA.

Garces có thể trở lại La Liga thi đấu.

Rạng sáng 27/1, trang chủ Alaves xác nhận Garces sẽ trở lại tập luyện cùng đội một trong thời gian tới. Quyết định được đưa ra sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến trường hợp của bảy cầu thủ nhập tịch, trong đó có Garces.

Dù vậy, khả năng được đăng ký thi đấu và chính thức ra sân của Garces vẫn còn là dấu hỏi lớn. Trước khi dính án phạt từ FIFA, Garces là trụ cột của Alavés và thường xuyên góp mặt trong đội hình thi đấu tại La Liga.

Hồi tháng 11/2025, Chủ tịch Alaves, ông Alfonso Troconiz, từng khẳng định Garces vô tội. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng La Liga vẫn lên kế hoạch bổ sung thêm nhân sự cho hàng thủ trong bối cảnh việc kháng cáo của Garces đứng trước nguy cơ không đạt kết quả như mong muốn.

Garces trở lại tập luyện ở Alaves.

Những bằng chứng đều chống lại Garces. Theo tài liệu do FIFA công bố, hồ sơ chứng minh nguồn gốc Malaysia của trung vệ này bị cho là hoàn toàn sai lệch. FAM khẳng định ông nội của Garces, Carlos Rogelio Fernández, sinh ra tại Penang (Malaysia).

Tuy nhiên, các tài liệu được FIFA xác minh từ Cơ quan Hộ tịch tỉnh Santa Fe (Argentina) cho thấy ông Fernández thực tế chào đời tại khu phố Villa María Selva, thành phố Santa Fe, Argentina.

Bên cạnh Garces, TyC Sports tiết lộ Velez Sarfield cũng đánh tiếng muốn đón tiền đạo Imanol Machuca trở lại thi đấu. Cuối năm ngoái, Machuca bị Velez chấm dứt hợp đồng cho mượn và buộc trở lại CLB chủ quản Fortaleza.

Hiện tại, sau khi được Velez đánh tiếng, Machuca cũng phát đi tín hiệu đầy ẩn ý khi đăng tải hình ảnh gắn với màu áo CLB Argentina trên mạng xã hội, trước khi xóa đi không lâu sau đó.

Truyền thông Đông Nam Á đang đặc biệt chú ý đến trường hợp của Garces, Machuca cùng 5 cầu thủ nhập tịch Malaysia còn lại. Nhiều cổ động viên cho rằng dù án phạt tạm thời bị trì hoãn, khả năng bóng đá Malaysia cũng như nhóm cầu thủ này phải đối mặt với những án phạt nghiêm khắc trong tương lai vẫn rất cao.

Đình Bắc nói gì sau trận thắng thuyết phục Malaysia Chia sẻ sau trận thắng thuyết phục U22 Malaysia, Đình Bắc cho biết màn trình diễn của U22 Việt Nam là thành quả xứng đáng cho nỗ lực luyện tập suốt một tuần qua của toàn đội.