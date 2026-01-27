Aston Villa ra giá bán Emiliano Martinez

Theo truyền thông Anh, đội chủ sân Villa Park chỉ chấp nhận để nhà vô địch World Cup 2022 ra đi nếu thu về tối thiểu 40 triệu bảng.

Martinez bị rao bán. Ảnh: Reuters

Quyết định xuất phát từ áp lực tài chính mà Aston Villa đang phải đối mặt. Dưới sự giám sát chặt chẽ của Quy định về Lợi nhuận và Bền vững (PSR), CLB buộc phải tạo ra nguồn thu đáng kể trước khi có thể tiếp tục mua sắm cầu thủ mới.

Trong bối cảnh đó, Martinez vốn có giá trị thương mại và chuyên môn cao nhất đội, trở thành cái tên quan trọng trên bàn đàm phán. Nhiều CLB được cho là đang theo sát tình hình của thủ môn người Argentina.

Inter là đội tỏ ra rất quan tâm đến Martinez. Đại diện Serie A được cho là gấp rút tìm người kế nhiệm Yann Sommer, thủ môn sắp hết hạn hợp đồng. Người đại diện của Martinez chủ động liên hệ với ban lãnh đạo “Nerazzurri” để thăm dò khả năng chuyển nhượng, cho thấy thương vụ không chỉ dừng lại ở mức tin đồn.

Gia nhập Aston Villa từ Arsenal vào năm 2020 với mức phí khoảng 17 triệu bảng, Martinez đã có sự thăng tiến vượt bậc. Nếu bán anh với giá 40 triệu bảng, đội chủ sân Villa Park sẽ thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Dù vậy, HLV Unai Emery chỉ bật đèn xanh cho thương vụ nếu CLB tìm được người thay thế xứng đáng.

Hiện tại, đội ngũ tuyển trạch của Aston Villa bắt đầu tìm kiếm các phương án dự phòng. Diogo Costa (Porto) và James Trafford (Manchester City) là hai cái tên nổi bật, dù mức giá không hề dễ chịu.

