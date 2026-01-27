CĐV Đông Nam Á phản ứng gay gắt với dàn nhập tịch Malaysia

Việc 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia được trở lại thi đấu tạo nên làn sóng tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Dàn nhập tịch Malaysia được tạm thời trở lại thi đấu.

Khuya 27/1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án liên quan đến nhóm 7 tuyển thủ Malaysia đang vướng án phạt từ FIFA.

Bảy cầu thủ liên quan gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel. Trước đó, nhóm cầu thủ này bị FIFA ra án cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong thời hạn 12 tháng do những vấn đề liên quan đến tư cách thi đấu.

Điều này đồng nghĩa với việc 7 cầu thủ kể trên vẫn được phép thi đấu, tập luyện và ký kết hợp đồng bình thường trong thời gian chờ CAS xem xét vụ việc.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia vẫn gây tranh cãi.

Tuy vậy, quyết định của CAS lại gây ra làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng việc tạm tha nhóm cầu thủ nhập tịch chỉ khiến tương lai của họ thêm bấp bênh.

Một cổ động viên bình luận: "Đây chỉ là tạm thời, nhưng tương lai của nhóm này gần như đã chấm dứt". Tài khoản khác viết: "Lẽ ra họ nên xin giải nghệ thì tốt hơn".

Theo nhiều người hâm mộ, nguy cơ bị cấm thi đấu trở lại trong tương lai khiến các cầu thủ này khó được các câu lạc bộ chiêu mộ, đồng thời gần như không còn giá trị chuyển nhượng vì rủi ro pháp lý quá lớn.

Một bộ phận ý kiến gay gắt hơn còn cho rằng bóng đá Malaysia xứng đáng phải chịu các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, sau khi xuất hiện hàng loạt bằng chứng và tranh cãi xoay quanh quá trình nhập tịch cầu thủ trong thời gian qua.

Những người này lo ngại rằng nếu CAS giữ nguyên án phạt của FIFA, hệ quả không chỉ dừng lại ở cá nhân các cầu thủ mà còn ảnh hưởng lâu dài đến uy tín của bóng đá Malaysia trên đấu trường quốc tế.

Trong bối cảnh đó, quyết định cuối cùng từ CAS hoặc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trong thời gian tới sẽ mang ý nghĩa then chốt.