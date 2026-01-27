Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
World Cup 2026 trước rủi ro thiệt hại hàng tỷ USD

  • Thứ ba, 27/1/2026 06:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

World Cup 2026 nguy cơ chịu tổn thất kinh tế nghiêm trọng, trong bối cảnh xuất hiện kịch bản các đội tuyển lớn tẩy chay hoặc giải đấu buộc phải thay đổi kế hoạch tổ chức.

World Cup 2026 liên tục gây tranh cãi thời gian qua.

Theo giới kinh tế bóng đá, chỉ cần một mắt xích quan trọng rời khỏi cuộc chơi, FIFA và bóng đá thế giới có thể phải trả giá rất đắt. Chuyên gia tài chính bóng đá TS. Rob Wilson cảnh báo, World Cup 2026 có cấu trúc kinh tế quá lớn để có thể chịu đựng bất kỳ cú sốc nào.

Đáng chú ý, nếu Argentina hoặc Brazil không tham dự, thiệt hại sẽ mang tính dây chuyền. "Argentina là đương kim vô địch, Brazil là biểu tượng lịch sử của World Cup. Sự vắng mặt của họ sẽ khiến giá trị thương mại của giải đấu sụt giảm nghiêm trọng", ông Wilson phân tích.

Theo ước tính, chỉ riêng doanh thu bản quyền truyền hình có thể mất từ 700 triệu đến 1 tỷ USD. Các hợp đồng tài trợ và quảng cáo tại Nam Mỹ gần như không thể kích hoạt, kéo theo khoản thất thu lớn ở mảng marketing. Tổng thiệt hại, nếu một nhóm đội tuyển lớn tẩy chay, có thể chạm ngưỡng 2 tỷ USD. Đó là chưa kể việc số trận đấu giảm sẽ đội chi phí tổ chức lên, trong khi nguồn thu co hẹp, tạo ra áp lực tài chính khổng lồ cho FIFA và các thành phố đăng cai.

Ông Wilson nhấn mạnh vấn đề không nằm ở chi phí tổ chức thuần túy, mà là hệ thống hợp đồng, hậu cần, an ninh, hạ tầng phát sóng và rủi ro pháp lý đi kèm. Ngân sách tổ chức World Cup vào khoảng 4 tỷ USD, trong khi mỗi thành phố chủ nhà còn chi hơn 250 triệu USD cho hạ tầng giao thông, khu fan zone, khách sạn và du lịch.

Viễn cảnh di dời hay hủy giải đấu được đánh giá là gần như bất khả thi. Chi phí để chuyển địa điểm tổ chức có thể vượt 7 tỷ USD, chưa tính các khoản bồi thường, thay đổi kế hoạch di chuyển và nguy cơ kiện tụng hàng loạt.

