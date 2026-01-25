Kịch bản thảm họa với Grealish

Jack Grealish đang đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa giải này, thậm chí giấc mơ tham dự World Cup 2026 có thể tiêu tan.

Grealish chấn thương nghiêm trọng. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Anh, Grealish được chẩn đoán bị nứt xương do quá tải, một tổn thương nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì ban đầu được dự đoán.

Grealish vẫn thi đấu trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 1-0 của Everton trước Aston Villa vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, sau khi trở lại trung tâm huấn luyện vào đầu tuần này, anh được cho là gặp vấn đề ở bắp chân.

Các cuộc kiểm tra chuyên sâu sau đó cho thấy chấn thương thực sự nằm ở bàn chân, buộc cầu thủ 30 tuổi phải tham vấn ý kiến từ các bác sĩ chuyên khoa.

HLV David Moyes thừa nhận đội ngũ y tế của Everton tỏ ra lo ngại về chấn thương của Grealish. Tiền vệ người Anh hiện chưa ấn định mốc thời gian cụ thể cho ngày trở lại.

Trong khi đó, HLV Moyes xác nhận Grealish và CLB đang cân nhắc khả năng phẫu thuật. Nếu phải lên bàn mổ, mùa giải của Grealish gần như chắc chắn sẽ chấm dứt, đồng thời dập tắt hy vọng được triệu tập trở lại đội tuyển Anh hướng tới World Cup 2026.

Grealish có thể vắng mặt ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Sự vắng mặt của Grealish sẽ là tổn thất lớn với Everton, nhất là trong bối cảnh đội bóng đang đối mặt với cơn bão chấn thương. Kể từ khi chuyển tới Everton thi đấu vào mùa hè năm ngoái, cựu sao Aston Villa đã nhanh chóng trở thành nhân tố chủ chốt trong hệ thống của HLV Moyes. Anh đá chính 18 trong số 22 trận tại Premier League, đóng góp hai bàn thắng và sáu đường kiến tạo.

Chia sẻ trước trận gặp Leeds, HLV Moyes bày tỏ sự tiếc nuối: “Đó là điều thật đáng buồn với cậu ấy. Jack đang tận hưởng bóng đá trở lại, làm tốt những gì mình giỏi nhất và được người hâm mộ Everton yêu mến. Thật không may khi cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian".

Highlights Man Utd 2-0 Man City Đêm 17/1, MU gây bất ngờ khi đè bẹp Man City ở vòng 22 Premier League.