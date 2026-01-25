HLV Solskjaer muốn hỗ trợ Carrick

Michael Carrick tiết lộ sự ủng hộ đặc biệt mà Ole Gunnar Solskjaer dành cho ông sau khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền tại MU.

Carrick nhận đề nghị hỗ trợ từ Solskjaer. Ảnh: Reuters.

Ban lãnh đạo MU đã quyết định trao niềm tin cho Carrick thay vì Solskjaer khi bổ nhiệm HLV dẫn dắt đội bóng cho đến hết mùa giải. Sự lựa chọn này nhanh chóng mang lại hiệu quả, khi cựu tiền vệ “Quỷ đỏ” có màn ra mắt ấn tượng bằng chiến thắng 2-0 ở trận derby Manchester tại vòng 22 hôm 17/1, qua đó tạo cú hích tinh thần lớn cho toàn đội.

Trước đó, Carrick từng làm trợ lý và HLV đội một dưới thời Solskjaer trong gần ba năm. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp mà còn là tình bạn thân thiết.

HLV Solskjaer khi còn sát cánh với Carrick.

Chia sẻ với truyền thông, Carrick cho biết ông đã nói chuyện với Solskjaer và nhận được sự động viên to lớn. HLV người Na Uy bày tỏ niềm vui trước kết quả tích cực của đội bóng, đồng thời gửi lời chúc may mắn tới Carrick cùng các cộng sự.

Khi được hỏi liệu có tìm kiếm lời khuyên từ Solskjaer hay không, Carrick khẳng định ông luôn giữ liên lạc với nhiều người bạn trong giới bóng đá, sẵn sàng tham khảo ý kiến khi cần thiết. Tuy nhiên, cựu tiền vệ của MU cũng nhấn mạnh bản thân không có thói quen làm phiền người khác, dù Solskjaer vẫn luôn ở đó như một chỗ dựa đáng tin cậy.

Trận đấu tiếp theo của Carrick trên cương vị HLV trưởng MU sẽ là chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Emirates của Arsenal vào tối 25/1.

Dù từng đánh bại “Pháo thủ” trong quãng thời gian tạm quyền năm 2021, HLV Carrick cho rằng những kết quả trong quá khứ không mang nhiều ý nghĩa. Theo ông, điều quan trọng nhất là sự tự tin, tinh thần và những tín hiệu tích cực mà đội bóng đã thể hiện trên sân tập cũng như trong thi đấu kể từ khi ông tiếp quản.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Man Utd 2-0 Man City Đêm 17/1, MU gây bất ngờ khi đè bẹp Man City ở vòng 22 Premier League.