Marmoush và kỷ lục ghi bàn tuyệt đối tại Etihad

Omar Marmoush lập cột mốc hiếm thấy tại Premier League khi toàn bộ 8 bàn thắng của anh mùa này đều được ghi trên cùng một sân vận động là Etihad.

Highlights Man City 2-0 Wolves Tân binh Antoine Semenyo tiếp tục tỏa sáng giúp Man City có thắng lợi 2-0 trước Wolves ở vòng 23 Premier League hôm 24/1.

Trong cuộc tiếp đón Wolverhampton hôm 24/1, cầu thủ người Ai Cập giúp đội chủ sân Etihad mở tỷ số ngay phút thứ 6 với một pha đánh đầu không thể cản phá. Bàn thắng này không chỉ sớm giúp Man City chiếm lợi thế trên sân nhà mà còn là thành tích cá nhân ấn tượng của Marmoush.

Thống kê mới nhất của Opta tại Premier League đang thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Marmoush ghi tổng cộng 8 bàn thắng ở giải đấu cao nhất nước Anh mùa này, và điều đặc biệt là tất cả đều diễn ra tại Etihad.

Đây là kỷ lục chưa từng có, khi một cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Premier League với 100% số bàn thắng đến từ cùng một sân đấu.

Con số 8 bàn chưa phải thành tích ghi bàn quá lớn nếu đặt cạnh các chân sút hàng đầu giải đấu. Tuy nhiên, tính chất đặc biệt của thống kê này lại khiến Marmoush trở nên khác biệt, biến sân nhà của Man City thành "đất lành" với ngôi sao người Ai Cập.

Trong hiệp một, Marmoush còn một lần đưa bóng đi trúng cột dọc sau khi đã loại bỏ toàn bộ hàng thủ của "Bầy Sói". Man City sau đó tiếp tục duy trì sức ép và có thêm bàn thắng của tân binh Antoine Semenyo ở cuối hiệp 1.

Đây là trận đấu mà hàng công Man City không có sự phục vụ của chân sút số một Erling Haaland. Tuy nhiên, sau 90 phút, "The Cityzens" vẫn giành chiến thắng với tỷ số 2-0.