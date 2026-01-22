Pep Guardiola sẽ rời Man City?

Khả năng Pep Guardiola chia tay Man City lớn dần, sau khi ông trải qua hai kết quả tồi tệ chỉ trong vòng 1 tuần.

Thất bại 1-3 trước Bodø/Glimt đặt Man City trước câu hỏi lớn dưới thời Pep Guardiola.

Ngay sau khi nhận thất bại thảm hại trong trận derby trước Manchester United, Manchester City tiếp tục thất bại trước Bodø/Glimt, đội bóng tý hon từ Na Uy. Đây là hai trận thua tệ hại, dù CLB chi hơn 500 triệu bảng trong một năm qua.

Áp lực cho Pep lúc này rất lớn. Ngay cả khi ban lãnh đạo Man City khó có khả năng sa thải Guardiola lúc này, khả năng ông rời CLB vào mùa hè vẫn rất lớn. Dù vẫn còn hợp đồng với Man City đến năm 2027, Marca dự đoán chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể rời Etihad.

Không phải ngẫu nhiên báo chí Anh cho biết trong thời gian qua, HLV Enzo Maresca nhiều lần trao đổi với đại diện của Man City về khả năng trở lại sân Etihad trong vai trò HLV trưởng, nếu Guardiola chia tay đội.

HLV người Italy từng có thời gian làm việc tại Man City khi dẫn dắt đội U21 ở mùa giải 2020/21, trước khi trở thành trợ lý thân cận của Guardiola. Trên sóng beIN SPORTS, bình luận viên kỳ cựu Richard Keys thậm chí tiết lộ Guardiola đang cân nhắc rời Man City.

“Nếu điều đó xảy ra (Guardiola rời Man City), hãy nhớ rằng bạn nghe thông tin này đầu tiên ở đây”, Keys khẳng định. “Đừng loại trừ khả năng ông ấy rời đi ngay tuần tới. Và nếu Pep đi ngay bây giờ, Enzo Maresca sẽ là người nắm đội”.

Keys cũng tiết lộ Man City còn lên một phương án khác để thay Pep cho tương lai dài hạn, đó là Vincent Kompany. Cựu đội trưởng Man City đang gây ấn tượng khi dẫn dắt Bayern Munich, và sẵn sàng trở lại Etihad trên cương vị HLV trưởng.