Sự trở lại của Rodri chưa cứu được Man City

  • Thứ tư, 21/1/2026 19:13 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Manchester City đang trải qua giai đoạn sa sút đáng báo động kể từ khi tiền vệ trụ cột Rodri trở lại sau chấn thương.

Rodri chưa thể lấy lại phong độ đỉnh cao.

Trước khi Rodri tái xuất, Manchester City thi đấu cực kỳ ấn tượng với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp ở các giải đấu. Họ thể hiện phong độ ổn định, kiểm soát trận đấu tốt và duy trì mạch thắng trong khoảng thời gian đó.

Tuy nhiên, kể từ khi Rodri trở lại thi đấu chính thức, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Đội bóng của HLV Pep Guardiola trải qua ba trận hòa liên tiếp, tiếp theo là thất bại trước Manchester United ở Premier League.

Mới nhất, trong trận đấu thuộc vòng League Phase, Champions League vào rạng sáng 21/1, họ thua Bodø/Glimt với tỷ số 1-3 trên sân Aspmyra Stadion.

Trận thua này càng thêm phần cay đắng khi chính Rodri, cầu thủ từng giành Quả bóng Vàng 2024, bị đuổi khỏi sân lần đầu tiên trong sự nghiệp tại Champions League. Anh nhận hai thẻ vàng liên tiếp chỉ trong thời gian ngắn, ở giữa hiệp hai, khiến Man City chơi thiếu người và không thể lội ngược dòng dù Rayan Cherki gỡ lại một bàn ở phút 60.

Trong khoảng thời gian kể từ khi Rodri trở lại, thành tích thắng duy nhất của Manchester City chỉ đến từ trận đấu tại Carabao Cup (Cúp Liên đoàn Anh) trước Newcastle, nơi họ giành chiến thắng.

Đáng chú ý, Rodri không đá chính mà ngồi dự bị trong trận đó. Sự sa sút này khiến nhiều ý kiến cho rằng sự trở lại của Rodri sau chấn thương nghiêm trọng (bao gồm ACL và các vấn đề khác từ năm 2024-2025) chưa mang lại tác động tích cực như kỳ vọng.

Rodri vẫn đang trong quá trình lấy lại phong độ đỉnh cao, và việc anh mắc sai lầm dẫn đến thẻ đỏ làm nổi bật những khó khăn của đội bóng.

Trận thua trước Bodø/Glimt, đội bóng từ thị trấn nhỏ của Na Uy, là cú sốc lớn và làm dấy lên câu hỏi về khả năng phục hồi của Man City ở giai đoạn quyết định mùa giải.

Tường Linh

Rodri Man City

