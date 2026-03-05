Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cú sốc với Maguire

  • Thứ năm, 5/3/2026 01:58 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết kết tội Harry Maguire về các hành vi hành hung và tìm cách hối lộ lực lượng chức năng trên đảo Mykonos, Hy Lạp.

Vụ việc xảy ra trong kỳ nghỉ hè cách đây 6 năm, khi Maguire bị bắt sau một cuộc xô xát với cảnh sát. Ban đầu, anh bị tuyên 21 tháng tù treo. Sau khi kháng cáo thành công để hủy bản án sơ thẩm, ngôi sao người Anh trở lại quê nhà và tuyên bố sẽ minh oan.

Tuy nhiên, sau nhiều lần trì hoãn, truyền thông Anh xác nhận hội đồng thẩm phán ra phán quyết giữ nguyên tội danh với Maguire. Anh được giảm mức án xuống còn 15 tháng 20 ngày tù treo và buộc phải nộp phạt 1.500 euro.

Theo quy định, Maguire không thể tiếp tục kháng cáo về mặt nội dung vụ án. Phán quyết này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội dự World Cup 2026, bởi anh buộc phải khai báo tiền án để xin visa nhập cảnh Mỹ và Mexico.

Phía công tố chỉ trích trung vệ 32 tuổi không tỏ ra hối hận và cho rằng các tổ chức bóng đá nên có động thái kỷ luật. Liên quan vụ việc, em trai Joe Maguire được tuyên trắng án về cáo buộc hối lộ nhưng bị giữ nguyên tội hành hung và lăng mạ cảnh sát. Một người bạn đi cùng cũng nhận án tù treo.

Maguire trước đó khẳng định vô tội, cho rằng bản thân không biết những người can thiệp là cảnh sát và lo sợ bị bắt cóc. Anh phủ nhận hành vi tấn công, nói rằng "không có cú đấm nào được tung ra".

Tuy nhiên, phán quyết mới nhất khiến nỗ lực minh oan suốt 6 năm của Maguire khép lại, đồng thời đẩy trung vệ tuyển Anh vào thế khó cả về sự nghiệp quốc tế lẫn hình ảnh cá nhân.

Minh Nghi

