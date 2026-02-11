Lý do Casemiro hồi sinh

Harry Maguire cho rằng sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện là yếu tố then chốt giúp Casemiro tìm lại hình ảnh đỉnh cao trong màu áo MU.

Casemiro đang chơi rất ấn tượng thời gian qua.

Tiền vệ người Brazil đang thể hiện phong độ ấn tượng ở giai đoạn quyết định của mùa giải, bất chấp chuẩn bị rời Old Trafford vào hè 2026. Kể từ khi HLV Michael Carrick tiếp quản đội bóng, vai trò của Casemiro trong hệ thống chiến thuật ngày càng quan trọng, giúp "Quỷ đỏ" cạnh tranh sòng phẳng suất dự cúp châu Âu.

Ở trận hòa West Ham 1-1 thuộc vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2, Casemiro đưa được bóng vào lưới bằng một pha đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, VAR xác định anh rơi vào thế việt vị. Dù vậy, màn trình diễn tổng thể của cầu thủ 33 tuổi vẫn được đánh giá cao, trong đó có sự ghi nhận từ Maguire.

Trung vệ người Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của cấu trúc chiến thuật mà Carrick xây dựng. "Trong bóng đá, nếu hệ thống vận hành tốt, bạn sẽ phát huy được năng lực và trông như một cầu thủ xuất sắc. Với Casemiro cũng vậy. Khi cấu trúc xung quanh hợp lý, anh ấy vẫn là một tiền vệ trung tâm hàng đầu", Maguire chia sẻ.

Gia nhập MU năm 2022 với mức phí khoảng 70 triệu bảng, Casemiro từng có giai đoạn sa sút vì chấn thương và sự thiếu ổn định chung của đội bóng. Tuy nhiên, cựu tiền vệ Real Madrid đang cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh ở những trận cầu lớn dưới thời Carrick.

Trong khi đó, ban lãnh đạo MU được cho là sớm lên kế hoạch tìm phương án thay thế Casemiro ở tuyến giữa. Hiện tại, Carlos Baleba và Elliot Anderson nằm trong danh sách theo dõi của MU trước kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD