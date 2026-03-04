CĐV MU đòi ký gấp người làm lu mờ Liverpool

Tiền vệ người Brazil, Joao Gomes tỏa sáng trong chiến thắng 2-1 của Wolves trước Liverpool ở vòng 29 Premier League, khiến người hâm mộ Manchester United đồng loạt kêu gọi đội bóng chiêu mộ ngay mùa hè.

Chiến thắng của Wolverhampton Wanderers trước Liverpool không chỉ tạo cú hích cho cuộc đua trụ hạng, mà còn đưa Joao Gomes trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường chuyển nhượng.

Trong trận đấu tại Molineux rạng sáng 4/3, Wolves giành trọn 3 điểm nhờ các bàn thắng của Rodrigo Gomes và Andre. Tuy nhiên, màn trình diễn ở tuyến giữa của Joao Gomes mới là yếu tố khiến người hâm mộ đối thủ phải nhắc đến.

Tiền vệ người Brazil hoạt động rộng, tranh chấp quyết liệt và giữ nhịp lối chơi hiệu quả trước sức ép từ Liverpool. Ngay sau trận, nhiều CĐV Manchester United lên tiếng trên mạng xã hội, kêu gọi đội bóng chiêu mộ Gomes trong kỳ chuyển nhượng hè.

Một số ý kiến cho rằng anh phù hợp để bổ sung sức mạnh cho tuyến giữa, đặc biệt nếu Wolves phải xuống hạng và buộc phải bán trụ cột.

Không chỉ người hâm mộ MU, CĐV của Liverpool và Arsenal cũng bày tỏ sự quan tâm. Tuy vậy, làn sóng kêu gọi từ phía Old Trafford được ghi nhận sôi nổi nhất, với nhiều bình luận cho rằng đây là thời điểm thích hợp để hành động.

Mùa này, Joao Gomes có 32 lần ra sân cho Wolves trên mọi đấu trường. Anh vừa ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Aston Villa, bàn thắng đầu tiên kể từ tháng 2/2025. Việc nhanh chóng lấy lại phong độ sau giai đoạn bị cho là sa sút giúp tiền vệ 23 tuổi củng cố vai trò tại đội bóng.

Wolves vẫn đối diện nguy cơ rớt hạng. Nếu kịch bản này xảy ra, tương lai của Gomes sẽ trở thành đề tài nóng. Với những gì đã thể hiện trước Liverpool, anh rõ ràng đã khiến không ít CĐV Premier League tin rằng mình xứng đáng với một bước tiến lớn hơn trong sự nghiệp.

