Gerrard chỉ trích Liverpool sau cú sốc tại Molineux

Steven Gerrard cho rằng Liverpool chơi “tuyệt vọng” và cần thay đổi mạnh mẽ sau thất bại phút 94 trước Wolves.

Thất bại kịch tính trước Wolves, đội cuối bảng, ở vòng 29 Ngoại hạng Anh rạng sáng 4/3 khiến Liverpool nhận thêm một đòn đau trong cuộc đua top 4 Premier League. Sau trận, huyền thoại CLB Steven Gerrard không giấu được sự thất vọng khi phân tích màn trình diễn của thầy trò HLV Arne Slot trên TNT Sports.

“Trong 65 phút, Liverpool chơi tuyệt vọng, thực sự tệ. Họ không có nhịp độ và chất lượng cần thiết”, Gerrard nhận xét. Ông cho rằng Wolves thi đấu thoải mái và kiểm soát thế trận tốt trong phần lớn thời gian.

Liverpool đã thua 5 trận mùa này bởi các bàn thắng ghi ở thời gian bù giờ, nhiều nhất trong một mùa giải Premier League. Trận thua tại Molineux vì thế càng khiến hy vọng giành vé dự Champions League của họ bị đe dọa.

Gerrard đặc biệt nhấn mạnh vấn đề phòng ngự. Ở bàn thua đầu tiên, ông cho rằng đó chỉ là một đường bóng đơn giản lên phía trên nhưng Liverpool xử lý không tốt tình huống hai đánh một. Với bàn thứ hai, ông chỉ ra sai sót từ đường chuyền của thủ môn Alisson và sự thiếu phản ứng của hàng thủ.

“Nếu muốn tiến xa ở FA Cup, họ phải phòng ngự tốt hơn”, Gerrard nói, đồng thời nhấn mạnh đội bóng không chỉ thiếu sắc bén ở một phần ba cuối sân mà còn thiếu chắc chắn phía sau.

Cựu đội trưởng Liverpool cũng kêu gọi Slot trao cơ hội đá chính cho tài năng trẻ Rio Ngumoha. Theo ông, cầu thủ 17 tuổi tạo ra nhiều tác động hơn trong ít phút vào sân so với Cody Gakpo trong hơn một giờ thi đấu.

Bên cạnh đó, Gerrard không đồng tình với ý kiến cho rằng Virgil van Dijk bị phạm lỗi trước bàn mở tỷ số của Wolves. Ông cho rằng trung vệ người Hà Lan cần mạnh mẽ hơn trong pha tranh chấp và không nên đổ lỗi cho trọng tài.

Sau thất bại này, vị trí của Liverpool trong nhóm dẫn đầu trở nên mong manh. Đội bóng còn phải chuẩn bị tái đấu Wolves tại FA Cup và tiếp Tottenham ở vòng đấu tới. Áp lực đang gia tăng, và như Gerrard nhận định, Liverpool cần thay đổi nếu không muốn trả giá thêm.

