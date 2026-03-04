Carrick tính chuyện dài hơi với MU

Sau 7 tuần trong vai trò tạm quyền, Michael Carrick dần biến cơ hội thành lợi thế ở cuộc đua ngồi vào ghế HLV trưởng MU.

Carrick sẵn sàng gắn bó lâu dài với MU.

Trước câu hỏi về khả năng tiếp tục nắm quyền mùa tới, Carrick điềm tĩnh khẳng định bản thân yêu công việc hiện tại và không đưa ra quyết định ngắn hạn. "Trách nhiệm của tôi, dù ở đây bao lâu, là làm điều tốt nhất cho CLB về lâu dài", ông nhấn mạnh.

MU hiện kém đội dẫn đầu Arsenal 13 điểm. Dù mục tiêu vô địch được hoạch định cho năm 2028, ông không hoàn toàn loại trừ khả năng tạo bất ngờ ngay mùa này, đồng thời vẫn giữ sự thực tế: "Chúng tôi phải thắng rất nhiều trận nữa. Cứ từng bước một".

Từng thử sức với vai trò bình luận viên sau khi rời Middlesbrough, Carrick khẳng định đam mê lớn nhất của ông vẫn là huấn luyện. "Tôi thích làm việc với cầu thủ, giúp họ phát triển và chứng kiến tập thể gắn kết hơn mỗi ngày".

Carrick giúp "Quỷ đỏ" thắng 6 và hòa 1 sau 7 trận khi lên nắm quyền. Thành tích đủ để thắp lại niềm tin tại Old Trafford. Trong bối cảnh chưa xuất hiện ứng viên ngoại nổi bật, còn MU lần đầu vươn lên vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh kể từ tháng 5/2023, chiếc ghế nóng dường như đang nghiêng về phía nhà cầm quân 44 tuổi.

Thử thách tiếp theo chờ Carrick là chuyến làm khách trước Newcastle United tại St James' Park vào rạng sáng 5/3. MU chưa từng ca khúc khải hoàn tại đây kể từ tháng 12/2018. Một chiến thắng trước "Chích chòe" sẽ giúp Carrick càng được MU đánh giá cao hơn nữa.

