Lối sống gây bất ngờ của thủ môn MU

Thủ thành Senne Lammens của MU có lối sống giản dị, tương tự phong cách thi đấu đơn giản nhưng hiệu quả của anh trên sân cỏ.

Lammens chọn lối sống giản dị. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh màn trình diễn chắc chắn kể từ khi gia nhập MU, lối sống của Lammens cũng thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Truyền thông Anh cho biết Lammens không sở hữu bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào và có cuộc sống kín tiếng, giản dị.

Anh cũng không xăm mình, không xuất hiện cùng những món đồ xa xỉ hay khoe cuộc sống thượng lưu. Đáng chú ý, Lammens từng sống trong khu ký túc xá dành cho sinh viên thay vì chuyển đến biệt thự sang trọng như nhiều đồng nghiệp.

Điều khiến người hâm mộ nể phục hơn cả là cách Lammens sử dụng tiền bạc. Theo tiết lộ, anh dành tới một phần tư thu nhập cho hoạt động từ thiện. Bên cạnh đó, thủ thành người Bỉ còn thường xuyên tham gia hiến máu tại quê nhà, hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, cho thấy sự quan tâm chân thành của anh tới cộng đồng.

Phong cách sống của Lammens cũng thể hiện rõ qua phương tiện đi lại. Thay vì sở hữu siêu xe đắt đỏ, anh vẫn lái một chiếc Vauxhall Corsa cũ.

Trên mạng xã hội, một bộ phận CĐV MU thừa nhận Lammens là món hời của CLB. Thống kê cho thấy trong 22 trận tại Premier League mà thủ môn này bắt chính, "Quỷ đỏ" thua vỏn vẹn 2 lần. Con số đủ nói lên tầm ảnh hưởng của thủ môn người Bỉ kể từ khi cập bến Old Trafford vào hè năm ngoái với mức phí 18,2 triệu bảng từ Royal Antwerp.

