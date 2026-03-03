Tân binh giá 70 triệu euro của Liverpool nghỉ hết mùa

Rennes xác nhận Jeremy Jacquet khả năng nghỉ hết mùa giải sau khi phải phẫu thuật chấn thương vai nghiêm trọng.

Jacquet dính chấn thương khá nặng.

Trung vệ 20 tuổi đạt thỏa thuận gia nhập Liverpool hồi tháng 1 với mức phí khoảng 70 triệu euro, sau cuộc cạnh tranh quyết liệt với Chelsea. Tuy nhiên, trước khi hoàn tất mùa giải tại Pháp, Jacquet gặp tai nạn nghiêm trọng trong trận Rennes thua Lens 1-3 hôm 7/2. Anh rời sân trong tình trạng đau đớn, ôm chặt vai trái.

Sau các cuộc kiểm tra y tế chuyên sâu, đội ngũ bác sĩ quyết định phẫu thuật. Rennes thông báo: "Jeremy Jacquet sẽ tiến hành phẫu thuật trong vài ngày tới sau chấn thương vai trái gặp phải ở trận đấu với Lens. CLB chúc anh sớm hồi phục". Với tình trạng hiện tại, cầu thủ người Pháp sẽ không thể thi đấu trở lại trước khi mùa giải 2025/26 kết thúc.

Jacquet trở thành thương vụ bán kỷ lục trong lịch sử Rennes, vượt qua con số hơn 60 triệu euro mà CLB thu về từ vụ chuyển nhượng Jeremy Doku sang Man City năm 2023. Liverpool sẽ theo sát quá trình hồi phục của anh trước khi chính thức tiếp nhận vào cuối mùa.

Khi cập bến Anfield, Jacquet dự kiến cạnh tranh vị trí cùng những cái tên như Virgil van Dijk và Joe Gomez. Trong bối cảnh hợp đồng của Ibrahima Konate đang bước vào giai đoạn cuối, cơ hội cho trung vệ trẻ người Pháp vẫn rộng mở, nếu anh kịp trở lại với thể trạng tốt nhất.

Trước mắt, ưu tiên lớn nhất của Jacquet là ca phẫu thuật thành công và quá trình phục hồi suôn sẻ. Với Liverpool, bản hợp đồng "bom tấn" này phải chờ thêm vài tháng nữa mới có thể ra mắt chính thức.

Highlights Liverpool 5-2 West Ham Rạng sáng 1/3, Liverpool xuất sắc đả bại West Ham với tỷ số 5-2 thuộc vòng 28 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD