Liverpool áp sát MU

Rạng sáng 1/3, Liverpool vùi dập West Ham với tỷ số 5-2 thuộc vòng 28 Premier League.

Liverpool giành 3 điểm cực kỳ quan trọng.

Đội chủ nhà nhập cuộc với nhịp độ cao và sớm có thành quả. Phút 5, từ tình huống bóng bật ra trước vòng cấm, Ryan Gravenberch chuyền thuận lợi để Hugo Ekitike tung cú dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số. Bàn thắng sớm giúp Liverpool chơi thanh thoát, trong khi hàng thủ West Ham liên tục chao đảo.

Phút 24, Dominik Szoboszlai treo bóng chuẩn xác từ chấm phạt góc để Virgil van Dijk bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt. Sức ép dồn dập của đội chủ sân Anfield chưa dừng lại. Trước giờ nghỉ, Ekitike tiếp tục ghi dấu ấn với pha làm tường thông minh, tạo điều kiện để Alexis Mac Allister sút xa hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0.

West Ham vùng lên đầu hiệp 2 và rút ngắn còn 1-3 ở phút 49 nhờ cú đệm bóng cận thành của Tomas Soucek sau đường căng ngang từ Malick Diouf. Tuy nhiên, hy vọng của đội khách nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh.

Phút 70, Ekitike hoàn tất màn trình diễn chói sáng với đường kiến tạo thứ hai, đặt Cody Gakpo vào thế thuận lợi để ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1. Valentin Castellanos gỡ thêm một bàn 5 phút sau đó, nhưng West Ham vẫn không thể lật ngược thế cờ.

Đến phút 82, Axel Disasi lúng túng phản lưới nhà khi cản phá đường chuyền của Jeremie Frimpong, ấn định chiến thắng 5-2 cho Liverpool.

Ba điểm trọn vẹn giúp thầy trò HLV tiếp tục bám sát nhóm dự Champions League. Hiện "The Kop" có 48 điểm, bằng với MU nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, West Ham lún sâu ở vị trí thứ 18 với 25 điểm, đối diện nguy cơ rớt hạng.