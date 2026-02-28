Lực lượng MU sứt mẻ khi đối đầu Palace

MU không có lực lượng tốt nhất khi chạm trán Crystal Palace thuộc vòng 28 Premier League vào tối 1/3.

Carrick không có trong tay lực lượng tốt nhất.

Trước cuộc tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford, HLV Michael Carrick xác nhận sẽ không có sự phục vụ của 4 trụ cột vì chấn thương. Thông tin này có thể khiến người hâm mộ không khỏi bất an.

Tổn thất đáng chú ý đầu tiên là Patrick Dorgu. Hậu vệ trẻ gặp vấn đề gân kheo trong chiến thắng 3-2 trước Arsenal hồi tháng trước và dự kiến phải nghỉ thêm ít nhất một tháng nữa.

Ở hàng thủ, Matthijs de Ligt chưa thể tái xuất kể từ cuối tháng 11 do chấn thương lưng dai dẳng. Carrick thừa nhận quá trình hồi phục của trung vệ người Hà Lan diễn ra chậm hơn dự kiến và khó xác định mốc thời gian cụ thể. Dù không cần phẫu thuật, việc chưa có lịch trở lại rõ ràng khiến CĐV sốt ruột, nhất là khi De Ligt được kỳ vọng sẽ tái xuất từ tháng trước nhưng lại gặp trục trặc nhỏ.

Mason Mount cũng tiếp tục vắng mặt. Tiền vệ người Anh bỏ lỡ 4 trận gần nhất.

Theo Carrick, Mount trở lại tập trên sân cỏ và đang tiến gần ngày tái xuất, song ban huấn luyện muốn thận trọng để anh đạt thể trạng tốt nhất cho giai đoạn nước rút. Khi sung sức, cựu cầu thủ Chelsea mang lại sự linh hoạt, cường độ cao và khả năng kết nối lối chơi ở 1/3 sân đối phương.

Cái tên còn lại là Lisandro Martinez. Trung vệ tuyển Argentina không góp mặt ở trận thắng 1-0 trước Everton vì vấn đề ở bắp chân. Tuy nhiên, Carrick cho biết chấn thương của Martinez tiến triển tích cực và có thể trở lại trong ít ngày tới.

Trong bối cảnh Palace đang chật vật dưới thời HLV Oliver Glasner, đây vẫn là cơ hội để MU tận dụng lợi thế sân nhà, vượt khó về nhân sự và tiến thêm một bước trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

