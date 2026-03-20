Pickleball Việt Nam nóng lên với giải đấu mới

Giải Pickleball Icon Championship 2026 sẽ được tổ chức ngày 21/3 tại sân Fusion Pickleball Club, quy tụ gần 200 vận động viên tham gia tranh tài.

Giải pickleball quy mô lớn diễn ra tại TP.HCM.

Đây là một trong những giải đấu pickleball có quy mô đáng chú ý tại Việt Nam trong năm 2026, trong bối cảnh bộ môn này đang phát triển nhanh cả về số lượng người chơi lẫn hệ thống giải đấu.

Theo thông tin từ ban tổ chức, giải hướng tới việc tạo sân chơi cho cộng đồng pickleball trong nước, đồng thời thúc đẩy tính kết nối giữa các nhóm người chơi khác nhau, từ vận động viên phong trào đến những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và giải trí.

Song song với nội dung thi đấu, sự kiện còn có phần thi Miss Pickleball Icon 2026, với 60 VĐV tham dự. Đây là hoạt động kết hợp giữa yếu tố thể thao và hình ảnh cá nhân, với sự tham gia của các vận động viên đồng thời là thí sinh. Tổng giá trị giải thưởng cho hạng mục này được công bố ở mức 1,8 tỷ đồng .

Giải đấu ghi nhận sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực giải trí và mạng xã hội, bên cạnh các vận động viên đang tham gia phong trào pickleball. Điều này phần nào phản ánh sức lan tỏa của bộ môn, vốn đang thu hút nhiều đối tượng tham gia tại Việt Nam.

Về mặt tổ chức, giải có sự đồng hành của nhiều đơn vị tài trợ trong các lĩnh vực khác nhau, từ thể thao, chăm sóc sức khỏe đến tài chính. Sự tham gia của các doanh nghiệp góp phần đảm bảo quy mô và công tác vận hành cho sự kiện.

Trong những năm gần đây, pickleball nổi lên như một môn thể thao dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Việc xuất hiện thêm các giải đấu như Pickleball Icon Championship được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội thi đấu, đồng thời góp phần định hình hệ thống giải phong trào theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Dù vậy, để phát triển bền vững, pickleball tại Việt Nam vẫn cần thêm các giải đấu mang tính hệ thống, cũng như sự tham gia rộng rãi hơn từ các câu lạc bộ và vận động viên chuyên môn.