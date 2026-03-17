Cuộc đua bình chọn Pickleball bước vào chặng cuối

Các hạng mục tại Vietnam Pickleball Awards 2025 đang tăng tốc khi thời hạn bình chọn khép lại vào ngày 20/3.

Vietnam Pickleball Awards 2025 đang bước vào giai đoạn then chốt của vòng bình chọn, khi thời hạn chốt phiếu chỉ còn ít ngày. Sau hơn một tháng triển khai, giải thưởng ghi nhận sự tham gia rộng của cộng đồng pickleball trong nước.

Ban tổ chức cho biết đã nhận hơn 1.900 đề cử từ nhiều địa phương. Sau quá trình sàng lọc và đánh giá chuyên môn, danh sách rút gọn cho từng hạng mục được công bố đầu tháng 3, làm cơ sở cho vòng bình chọn.

Dữ liệu từ hệ thống ghi nhận hơn 50.000 lượt bình chọn chỉ sau tuần đầu mở cổng. Mức độ tương tác tiếp tục tăng trong những ngày gần đây, đặc biệt ở các hạng mục có tính cạnh tranh cao.

Ở nhóm vận động viên, các đề cử “Nam của năm” và “Nữ của năm” đang bám đuổi sát về số phiếu. Khoảng cách giữa các ứng viên dẫn đầu không lớn, khiến cục diện chưa thể phân định. Tương tự, hạng mục câu lạc bộ và giải đấu cũng ghi nhận biến động liên tục về thứ hạng.

Một số đề cử vượt mốc 1.000 lượt bình chọn, nhưng chưa tạo được ưu thế rõ ràng. Điều này cho thấy phần quyết định nhiều khả năng sẽ nằm ở những ngày cuối.

Kết quả chung cuộc được xác định dựa trên hai nguồn: đánh giá của hội đồng chuyên môn và số phiếu từ người hâm mộ. Cơ chế này khiến cuộc đua không chỉ phụ thuộc vào mức độ phổ biến, mà còn gắn với yếu tố chuyên môn.

Trong bối cảnh pickleball phát triển nhanh tại Việt Nam, số lượng đề cử và lượt bình chọn phản ánh quy mô cộng đồng ngày càng mở rộng. Đồng thời, mức độ cạnh tranh ở các hạng mục cho thấy sự phân hóa rõ hơn về chất lượng vận động viên, câu lạc bộ và hoạt động thi đấu.

Khi thời hạn bình chọn đang đến gần, các hạng mục vẫn chưa có ứng viên tạo được khoảng cách an toàn. Điều đó khiến chặng nước rút trở thành yếu tố quyết định, nơi thứ hạng có thể thay đổi cho đến thời điểm chốt phiếu.