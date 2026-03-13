Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thêm lực lượng thi đấu cho pickleball Việt Nam

  • Thứ sáu, 13/3/2026 15:43 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Sự kiện tại TP.HCM công bố đội hình vận động viên mới, ký kết hợp tác thi đấu và giới thiệu thêm các dòng vợt chuẩn bị gia nhập thị trường trong nước.

Ngày 13/3, một sự kiện liên quan đến hoạt động phát triển pickleball diễn ra tại AP Sports Club (TP.HCM), với nội dung trọng tâm là công bố đội hình vận động viên, ký kết hợp tác thi đấu và giới thiệu thiết bị mới dành cho thị trường Việt Nam.

Theo thông tin từ ban tổ chức, đội hình vận động viên được công bố gồm một số gương mặt quen thuộc trong cộng đồng pickleball Việt Nam như Anh Duy, Thanh Phương, Nhật Thành, Hải Hân, Minh Quang và Justin Dang. Nhóm vận động viên này dự kiến tham gia các giải đấu phong trào cũng như một số hệ thống giải có yếu tố chuyên nghiệp trong thời gian tới, nhằm mở rộng hoạt động thi đấu và tăng cường sự hiện diện của pickleball Việt Nam ở các sân chơi khu vực.

Trong khuôn khổ chương trình, vận động viên Luân TG cũng ký kết hợp tác thi đấu. Tay vợt này từng góp mặt ở nhiều giải đấu trong nước như Hoiana WPC, Sake Cup Quảng Ngãi, Pickleball D-Joy Tour và PPA Tour Asia Vietnam Cup, qua đó trở thành một trong những gương mặt có kinh nghiệm thi đấu đáng chú ý của phong trào pickleball trong nước.

Bên cạnh đó, Aditya Ruhela (Ấn Độ) được giới thiệu là vận động viên tham gia hệ thống thi đấu tại khu vực châu Á. Ruhela từng xuất hiện ở một số giải pickleball quốc tế trong những năm gần đây và được kỳ vọng góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu, thi đấu giữa cộng đồng pickleball Việt Nam và khu vực.

Sự kiện do Holbrook tổ chức, đồng thời giới thiệu hai dòng vợt mới dự kiến được đưa vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Pickleball là môn thể thao kết hợp các yếu tố của tennis, cầu lông và bóng bàn. Trong vài năm gần đây, số lượng sân chơi và giải đấu phong trào tại Việt Nam có xu hướng gia tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn. Sự phát triển này không chỉ mở rộng cộng đồng người chơi mà còn kéo theo nhu cầu về đào tạo, thi đấu và thiết bị chuyên dụng, tạo nền tảng cho hệ sinh thái pickleball trong nước tiếp tục phát triển.

Minh Quân

pickleball TP.HCM AP Sports Club Pickleball Nhật Thành Anh Duy Thanh Phương

    Đọc tiếp

    Den luot TikToker mo san pickleball hinh anh

    Đến lượt TikToker mở sân pickleball

    19:14 9/3/2026 19:14 9/3/2026

    0

    TikToker Linh Remy khai trương sân pickleball tại Hà Nội, nối dài làn sóng kinh doanh hệ thống sân bãi thể thao trong dịp đầu năm nay.

    TikToker Tri Thit Boa bo pickleball hinh anh

    TikToker Trí Thịt Bòa bỏ pickleball

    12:38 11/3/2026 12:38 11/3/2026

    0

    TikToker Trí Thịt Bòa vừa gây chú ý khi chia sẻ từ bỏ pickleball, môn thể thao từng khiến anh "nghiện" một thời.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý