Thêm lực lượng thi đấu cho pickleball Việt Nam

Sự kiện tại TP.HCM công bố đội hình vận động viên mới, ký kết hợp tác thi đấu và giới thiệu thêm các dòng vợt chuẩn bị gia nhập thị trường trong nước.

Ngày 13/3, một sự kiện liên quan đến hoạt động phát triển pickleball diễn ra tại AP Sports Club (TP.HCM), với nội dung trọng tâm là công bố đội hình vận động viên, ký kết hợp tác thi đấu và giới thiệu thiết bị mới dành cho thị trường Việt Nam.

Theo thông tin từ ban tổ chức, đội hình vận động viên được công bố gồm một số gương mặt quen thuộc trong cộng đồng pickleball Việt Nam như Anh Duy, Thanh Phương, Nhật Thành, Hải Hân, Minh Quang và Justin Dang. Nhóm vận động viên này dự kiến tham gia các giải đấu phong trào cũng như một số hệ thống giải có yếu tố chuyên nghiệp trong thời gian tới, nhằm mở rộng hoạt động thi đấu và tăng cường sự hiện diện của pickleball Việt Nam ở các sân chơi khu vực.

Trong khuôn khổ chương trình, vận động viên Luân TG cũng ký kết hợp tác thi đấu. Tay vợt này từng góp mặt ở nhiều giải đấu trong nước như Hoiana WPC, Sake Cup Quảng Ngãi, Pickleball D-Joy Tour và PPA Tour Asia Vietnam Cup, qua đó trở thành một trong những gương mặt có kinh nghiệm thi đấu đáng chú ý của phong trào pickleball trong nước.

Bên cạnh đó, Aditya Ruhela (Ấn Độ) được giới thiệu là vận động viên tham gia hệ thống thi đấu tại khu vực châu Á. Ruhela từng xuất hiện ở một số giải pickleball quốc tế trong những năm gần đây và được kỳ vọng góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu, thi đấu giữa cộng đồng pickleball Việt Nam và khu vực.

Sự kiện do Holbrook tổ chức, đồng thời giới thiệu hai dòng vợt mới dự kiến được đưa vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Pickleball là môn thể thao kết hợp các yếu tố của tennis, cầu lông và bóng bàn. Trong vài năm gần đây, số lượng sân chơi và giải đấu phong trào tại Việt Nam có xu hướng gia tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn. Sự phát triển này không chỉ mở rộng cộng đồng người chơi mà còn kéo theo nhu cầu về đào tạo, thi đấu và thiết bị chuyên dụng, tạo nền tảng cho hệ sinh thái pickleball trong nước tiếp tục phát triển.