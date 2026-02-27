Sesko tiếp tục ghi điểm với fan MU

Tiền đạo Benjamin Sesko cho thấy quyết tâm tỏa sáng tại MU khi nỗ lực tập luyện ngay cả trong quãng thời gian nghỉ ngơi.

Sesko ghi điểm với fan MU. Ảnh: Reuters.

Theo M.E.N, chỉ vài ngày trước khi ghi bàn quyết định giúp MU đánh bại Everton 1-0 ở vòng 27 Premier League hôm 24/2, Sesko thực hiện chuyến đi đặc biệt tới Dubai để tham gia một chương trình tập luyện cá nhân.

Tiền đạo người Slovenia tranh thủ quãng nghỉ ngắn để rèn thể lực trong môi trường khí hậu ấm áp ở Trung Đông. Tại đây, anh tập trung vào các bài tập tăng cường sức mạnh, tốc độ và khả năng bứt tốc, những yếu tố quan trọng đối với một trung phong hiện đại.

Hình ảnh Sesko miệt mài trên sân tập cho thấy quyết tâm cải thiện nền tảng thể chất ở giai đoạn then chốt của mùa giải.

Hình ảnh Sesko tập riêng tại Dubai.

Sự đầu tư đó nhanh chóng mang lại hiệu quả. Trong cuộc đối đầu với Everton, Sesko thi đấu đầy năng lượng, liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Anh di chuyển linh hoạt, tranh chấp mạnh mẽ và đặc biệt sắc bén trong tình huống ghi bàn ấn định chiến thắng cho “Quỷ đỏ”.

Tình huống lập công của Sesko diễn ra trong vỏn vẹn 10 giây. Từ pha tăng tốc vượt qua hậu vệ đối phương ngay từ phần sân nhà đến khoảnh khắc dứt điểm lạnh lùng, tất cả cho thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ và khả năng ra chân chuẩn xác của tiền đạo người Slovenia.

Với thân hình cao lớn, Sesko từng bị mặc định sẽ chơi thiên về sức mạnh và giỏi không chiến. Tuy nhiên, thực tế cho thấy anh sở hữu bộ kỹ năng khá toàn diện: tốc độ bùng nổ, khả năng làm tường tốt, không chiến hiệu quả và dứt điểm đa dạng.

Trong bối cảnh Premier League ngày càng đòi hỏi các tiền đạo phải linh hoạt, cơ động và giàu thể lực, Sesko đang chứng minh anh có đầy đủ phẩm chất của một trung phong thế hệ mới.

