Giroud lập kỷ lục lịch sử ở Europa League

Olivier Giroud ghi bàn thứ 300 trong sự nghiệp và trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lập công ở vòng knock-out Europa League.

Rạng sáng 27/2, Lille OSC hành quân đến sân của Red Star Belgrade trong trận lượt về vòng play-off Europa League với bất lợi thua một bàn ở lượt đi. Trong thời điểm đội bóng nước Pháp cần một điểm tựa, cái tên quen thuộc lại lên tiếng: Olivier Giroud.

Chỉ sau 4 phút bóng lăn, tiền đạo 39 tuổi mở tỷ số, đưa Lille trở lại thế cân bằng của cặp đấu. Đó không chỉ là bàn thắng mang ý nghĩa chiến thuật. Pha lập công này giúp Giroud chạm mốc 300 bàn trong sự nghiệp chuyên nghiệp, con số nói lên sự bền bỉ của chân sút từng vô địch World Cup 2018.

Nhưng dấu ấn của Giroud chưa dừng lại ở đó. Theo thống kê từ StatsduFoot, anh chính thức trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở một trận đấu thuộc vòng knock-out Europa League. Ở tuổi 39 năm 149 ngày, Giroud vượt qua kỷ lục trước đó do Edin Dzeko nắm giữ, khi tiền đạo người Bosnia từng ghi bàn ở tuổi 38 năm 333 ngày.

Thành tích này càng làm nổi bật sự bền bỉ của Giroud. Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng đòi hỏi tốc độ và cường độ cao, việc một tiền đạo sắp bước sang tuổi 40 vẫn tạo khác biệt ở sân chơi châu Âu là điều không dễ thấy.

Giroud không còn ở đỉnh cao phong độ như giai đoạn khoác áo Arsenal hay AC Milan, nhưng anh vẫn giữ được bản năng sát thủ trong vùng cấm. Khả năng chọn vị trí, đánh hơi cơ hội và dứt điểm một chạm tiếp tục là vũ khí giúp anh duy trì giá trị.

Với Lille, bàn thắng sớm của Giroud mang ý nghĩa giải tỏa áp lực. Đội bóng Pháp bước vào trận đấu với sức ép lớn khi bị dẫn trước sau lượt đi. Sự tỏa sáng của lão tướng 39 tuổi thay đổi nhịp độ trận đấu và mở ra cánh cửa vào vòng 1/8.

Khép lại trận đấu, Lille giành chiến thắng với tỷ số 2-0, qua đó vượt qua đối thủ nhờ tổng tỷ số chung cuộc 2-1 sau hai lượt trận.

Với Giroud, anh từng bị đánh giá thấp trong nhiều giai đoạn sự nghiệp. Cựu sao Arsenal không phải mẫu tiền đạo hào nhoáng, cũng không sở hữu tốc độ vượt trội. Tuy nhiên, ở những thời điểm quan trọng, mũi nhọn người Pháp thường biết cách xuất hiện đúng lúc.

Ở tuổi 39, Giroud không còn phải chứng minh quá nhiều. Nhưng mỗi lần ghi bàn tại đấu trường châu Âu, anh lại khiến người ta nhắc đến mình với sự tôn trọng nhiều hơn. Và ở Europa League năm nay, “như rượu vang”, Giroud càng chơi càng đậm vị.