Giroud lập cú đúp lịch sử ở tuổi 39

Olivier Giroud một lần nữa chứng minh anh vẫn là “cỗ máy thời gian” của bóng đá Pháp.

Tối 23/11, tiền đạo 39 tuổi tỏa sáng rực rỡ khi lập cú đúp giúp Lille đánh bại Paris FC 4-2 ở vòng 13 Ligue 1, qua đó phá kỷ lục tồn tại từ… mùa giải 1947/48. Trước trận đấu này, Giroud trải qua gần hai tháng không ghi bàn. Thế nhưng, khi Lille cần đến kinh nghiệm và bản năng của một sát thủ, anh lập tức lên tiếng. Hai pha lập công vào lưới Paris FC không chỉ mang lại chiến thắng mà còn mở ra một cột mốc lịch sử mới cho lão tướng người Pháp.

Theo Opta, ở tuổi 39 năm 54 ngày, Giroud trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi cú đúp trong một trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Pháp kể từ ít nhất mùa 1947/48. Kỷ lục ấy cho thấy sự bền bỉ hiếm có và khả năng duy trì hiệu suất của chân sút từng vô địch World Cup.

Đáng chú ý, đây là cú đúp đầu tiên Giroud ghi cho Lille và là cú đúp đầu tiên của anh ở cấp CLB trong hơn hai năm, kể từ khi còn khoác áo AC Milan vào tháng 10/2023. Tại Ligue 1, anh cũng chờ gần mười bốn năm để tái lập cảm giác này, lần gần nhất là trong màu áo Montpellier tháng 11/2011.

Phong độ của Giroud đến đúng lúc Lille cần một cú hích trong giai đoạn căng thẳng cuối năm. Hơn ba thập kỷ tuổi đời và gần hai thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp, anh vẫn cho thấy hiệu quả, sự khôn ngoan và khả năng xuất hiện đúng thời điểm.

Ở tuổi mà nhiều đồng nghiệp đã treo giày, Giroud vẫn đang viết tiếp hành trình của mình bằng những dấu mốc khó tin. Và cú đúp trước Paris FC có lẽ chỉ là lời nhắc nhẹ: Olivier Giroud vẫn còn đó và vẫn biết cách tạo nên lịch sử.