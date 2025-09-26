Giroud đi vào lịch sử cúp châu Âu

Rạng sáng 26/9, Olivier Giroud ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho Lille trước Brann ở vòng phân hạng Europa League.

Giroud sắm vai người hùng của Lille.

Trong thế trận bế tắc, Olivier Giroud được tung vào sân từ phút 64 với mục tiêu giúp Lille tìm bàn thắng trước hàng thủ số đông của Brann. Lão tướng người Pháp không phụ kỳ vọng của ban huấn luyện, khi tạo ra khoảnh khắc định đoạt trận đấu trên sân Pierre-Mauroy.

Phút 80, Tiago Santos đột phá bên cánh phải rồi treo bóng vào vùng cấm. Ở phía trong, Giroud bật cao đầy ấn tượng, trước khi đánh đầu dũng mãnh từ cự ly gần, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Cựu sao Chelsea ghi bàn trở lại sa hơn một tháng tịt ngòi, qua đó đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị ở một trận đấu tại UEFA Cup/Europa League (38 tuổi, 360 ngày). Giroud vẫn còn cơ hội tự phá kỷ lục, bởi đây mới là trận ra quân của Lille tại cúp châu Âu.

Lão tướng sinh năm 1985 có màn thể hiện vượt kỳ vọng kể từ khi được Lille trao hợp đồng 1 năm vào hè vừa qua. Anh ghi bàn trong 2 trận đấu đầu tiên, sau đó dính chấn thương nhẹ và nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp ở đấu trường châu Âu với pha lập công giúp Lille giành 3 điểm.

Ở lượt trận tiếp theo, Giroud cùng đồng đội sẽ chạm trán AS Roma trên sân khách.