Cầu thủ Barca bất mãn với cuộc đua Quả bóng vàng

Tiền đạo Ferran Torres không hài lòng khi đồng đội Pedri đứng ngoài top 10 cuộc đua tranh Quả bóng vàng 2025.

Pedri nằm ngoài top 10 cuộc đua Quả bóng vàng 2025. Ảnh: Reuters.

Theo công bố của France Football, Pedri chỉ xếp thứ 11 trong cuộc bầu chọn. Đây là kết quả gây sốc, khi tiền vệ 22 tuổi được xem là trụ cột trong hành trình giúp Barcelona giành cú ăn ba quốc nội mùa trước (La Liga, Cúp Nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha).

Ngay sau gala trao giải, Torres bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Anh chia sẻ lại bài đăng công bố thứ hạng của Pedri kèm hai biểu tượng cảm xúc thất vọng.

Trên mạng xã hội, các CĐV cũng bày tỏ sự bức xúc. Một vài bình luận đáng chú ý có nội dung: "Đây là sự sỉ nhục, là tội ác đối với bóng đá thế giới", "France Football, hãy xin lỗi đi", "Không thể tin họ xếp Cole Palmer trên Pedri, thật là nỗi hổ thẹn".

Giới chuyên môn cũng đồng tình rằng việc Pedri bị loại khỏi top 10 là khó chấp nhận, bởi anh được đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay. Không chỉ kiểm soát tuyến giữa bằng lối chơi thông minh và khả năng chuyền bóng tinh tế, Pedri còn thể hiện vai trò thủ lĩnh ở tuổi còn rất trẻ.

Bước sang mùa giải 2025/26, cả Pedri và Ferran Torres đều đang có phong độ cao trong màu áo Barcelona. Pedri tiếp tục là “linh hồn” của đội bóng, trong khi Torres đang có khởi đầu ấn tượng với 4 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 5 vòng đấu La Liga.

