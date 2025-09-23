Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Arsenal đón tin dữ

  • Thứ ba, 23/9/2025 18:46 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Cơn bão chấn thương chưa buông tha Arsenal khi Noni Madueke được xác nhận phải ngồi ngoài ít nhất 2 tháng do gặp vấn đề ở đầu gối.

Madueke phải nghỉ thi đấu 2 tháng.

Theo The Athletic, các kết quả kiểm tra y tế cho thấy Madueke may mắn không bị đứt dây chằng chéo trước. Đây là thông tin tích cực với cá nhân cầu thủ, HLV Mikel Arteta và cả HLV tuyển Anh Thomas Tuchel. Tuy vậy, cầu thủ vẫn phải rời xa sân cỏ trong giai đoạn quan trọng.

Ngôi sao 22 tuổi dính chấn thương ở hiệp một trận hòa 1-1 với Man City và buộc phải rời sân ngay sau giờ nghỉ hôm 21/9. Thời gian hồi phục dự kiến khoảng 2 tháng đồng nghĩa Madueke có thể bỏ lỡ ít nhất 11 trận đấu của Arsenal, bao gồm cả Ngoại hạng Anh, Champions League và Carabao Cup.

Không chỉ ảnh hưởng đến Arsenal, chấn thương này còn khiến Madueke vắng mặt ở đợt tập trung tuyển Anh tháng tới và nhiều khả năng lỡ luôn loạt trận quốc tế trong tháng 11.

Đây là tổn thất nặng nề cho Arsenal. Đội bóng thành London đang thiếu hụt lực lượng khi đội trưởng Martin Odegaard, Kai Havertz và Gabriel Jesus đều chưa thể trở lại. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, Arteta sẽ phải tìm giải pháp thay thế ngay lập tức để duy trì phong độ và tham vọng cạnh tranh danh hiệu.

Arsenal hiện đứng nhì bảng ở Premier League, kém Liverpoool 5 điểm sau 5 vòng đấu. Lượt trận tiếp theo, Arsenal sẽ làm khách trên sân của Newcastle vào ngày 28/9.

Còn quá sớm để gạch tên Martinelli

Một bàn thắng muộn trước Man City, sau khi vừa tỏa sáng ở Champions League, đủ để nhắc nhở tất cả rằng: quá sớm để gạch tên Gabriel Martinelli khỏi kế hoạch dài hạn của Arsenal.

36:2168 hôm qua

Một phút lơ là, Pep trả giá đắt tại Emirates

Pep Guardiola hiếm hoi từ bỏ kiểm soát để co cụm phòng ngự, nhưng trận hòa trước Arsenal lại biến Liverpool thành kẻ hưởng lợi lớn nhất.

38:2302 hôm qua

Arsenal thừa bản lĩnh, thiếu quyết liệt

Arsenal giành lại 1 điểm quý giá nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Martinelli, nhưng sự thận trọng trong hiệp một khiến họ bỏ lỡ cơ hội đánh bại Man City và rút ngắn cách biệt trong cuộc đua vô địch.

42:2510 hôm qua

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

    Cuu sao MU doi mat an tu hinh anh

    Cựu sao MU đối mặt án tù

    4 giờ trước 21:09 23/9/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Cựu danh thủ Manchester United, Anderson, người từng góp mặt trong đội hình vô địch Champions League 2008, đứng trước nguy cơ phải ngồi tù vì không thanh toán tiền cấp dưỡng cho con.

