Arsenal đón tin dữ

Cơn bão chấn thương chưa buông tha Arsenal khi Noni Madueke được xác nhận phải ngồi ngoài ít nhất 2 tháng do gặp vấn đề ở đầu gối.

Madueke phải nghỉ thi đấu 2 tháng.

Theo The Athletic, các kết quả kiểm tra y tế cho thấy Madueke may mắn không bị đứt dây chằng chéo trước. Đây là thông tin tích cực với cá nhân cầu thủ, HLV Mikel Arteta và cả HLV tuyển Anh Thomas Tuchel. Tuy vậy, cầu thủ vẫn phải rời xa sân cỏ trong giai đoạn quan trọng.

Ngôi sao 22 tuổi dính chấn thương ở hiệp một trận hòa 1-1 với Man City và buộc phải rời sân ngay sau giờ nghỉ hôm 21/9. Thời gian hồi phục dự kiến khoảng 2 tháng đồng nghĩa Madueke có thể bỏ lỡ ít nhất 11 trận đấu của Arsenal, bao gồm cả Ngoại hạng Anh, Champions League và Carabao Cup.

Không chỉ ảnh hưởng đến Arsenal, chấn thương này còn khiến Madueke vắng mặt ở đợt tập trung tuyển Anh tháng tới và nhiều khả năng lỡ luôn loạt trận quốc tế trong tháng 11.

Đây là tổn thất nặng nề cho Arsenal. Đội bóng thành London đang thiếu hụt lực lượng khi đội trưởng Martin Odegaard, Kai Havertz và Gabriel Jesus đều chưa thể trở lại. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, Arteta sẽ phải tìm giải pháp thay thế ngay lập tức để duy trì phong độ và tham vọng cạnh tranh danh hiệu.

Arsenal hiện đứng nhì bảng ở Premier League, kém Liverpoool 5 điểm sau 5 vòng đấu. Lượt trận tiếp theo, Arsenal sẽ làm khách trên sân của Newcastle vào ngày 28/9.