Cầu thủ MU phản ứng ngược với quyết định sa thải Amorim

  • Thứ ba, 6/1/2026 16:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Quyết định sa thải Ruben Amorim không chỉ gây tranh cãi bên ngoài Old Trafford mà còn vấp phải sự không hài lòng rõ rệt từ phần lớn cầu thủ Manchester United.

Theo M.E.N, đa số cầu thủ Manchester United tỏ ra thất vọng và không đồng tình với việc CLB chấm dứt hợp đồng với Ruben Amorim, chỉ ít ngày sau những căng thẳng công khai giữa HLV người Bồ Đào Nha và ban lãnh đạo đội bóng.

Amorim được mô tả là một HLV gần gũi, thẳng thắn và được lòng phòng thay đồ. Trong quãng thời gian nắm quyền, ông xây dựng mối quan hệ khá tốt với nhiều trụ cột, tạo ra bầu không khí làm việc cởi mở, nơi cầu thủ được trao đổi trực tiếp về chiến thuật cũng như vai trò cá nhân.

Nhiều cầu thủ tin rằng Amorim vẫn là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng vượt qua giai đoạn bất ổn, bất chấp kết quả thi đấu chưa đáp ứng kỳ vọng.

Việc Amorim bị sa thải được cho là xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ ở thượng tầng, đặc biệt liên quan đến vai trò và quyền hạn trong cấu trúc điều hành mới của MU. Những phát ngôn cứng rắn của ông trong buổi họp báo gần nhất, khi trực tiếp chỉ trích cấp trên, đã khiến vị thế của HLV này trở nên không thể cứu vãn.

Tuy nhiên, điều đó không phản ánh quan điểm chung của tập thể cầu thủ.

Một số nguồn tin cho biết phòng thay đồ MU cảm thấy họ không được lắng nghe trong quyết định quan trọng này. Với các cầu thủ, việc thay HLV thêm một lần nữa đồng nghĩa với sự xáo trộn về chiến thuật, triết lý chơi bóng và cả vị trí thi đấu, điều mà họ phải trải qua quá nhiều lần trong những mùa giải gần đây.

Phản ứng từ cầu thủ càng làm nổi bật ranh giới quyền lực tại Old Trafford. Trong mô hình hiện tại, tiếng nói quyết định thuộc về ban điều hành, không phải HLV hay tập thể đội bóng. Amorim ra đi là minh chứng rõ ràng cho thực tế đó.

Trong ngắn hạn, MU sẽ phải đối mặt với thách thức ổn định lại tinh thần đội bóng, khi sự ủng hộ dành cho Amorim trong phòng thay đồ vẫn còn nguyên. Về dài hạn, lựa chọn HLV kế nhiệm sẽ chịu áp lực lớn hơn bao giờ hết, bởi bất kỳ cái tên nào xuất hiện cũng phải thuyết phục không chỉ ban lãnh đạo, mà cả một tập thể cầu thủ đang hoài nghi sau thêm một cuộc chia tay chóng vánh.

Hà Trang

