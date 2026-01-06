MU sửa sai sau Amorim

Việc Ruben Amorim bị sa thải không chỉ khép lại một triều đại ngắn ngủi, mà còn mở ra cơ hội hiếm hoi để MU nhìn lại chính mình qua lăng kính của Darren Fletcher.

Chiều 5/1 (giờ Hà Nội), Old Trafford thêm một lần chứng kiến cảnh chia tay HLV. Ruben Amorim ra đi trong bối cảnh quen thuộc: thành tích nghèo nàn, phòng họp báo nặng nề và một hệ thống 3-4-3 lạc nhịp với đội hình hiện có. Ba chiến thắng trong 11 trận là con số không thể cứu vãn.

Ban lãnh đạo không tìm đến một cái tên đình đám, mà quay vào trong nhà, trao quyền tạm thời cho Darren Fletcher, người đã ở đó từ lâu nhưng hiếm khi được nhắc tới.

Trở lại nền tảng: từ 3-4-3 đến hàng thủ bốn người

Fletcher không phải chiến lược gia được truyền thông tôn vinh. Nhưng anh hiểu Manchester United theo cách mà rất ít người trong bộ máy hiện tại còn nhớ. Fletcher trưởng thành ở Carrington, sống trong phòng thay đồ thời Sir Alex, và hiểu rằng MU mạnh nhất khi họ tôn trọng cấu trúc, kỷ luật và tinh thần tập thể.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất dưới thời Fletcher sẽ là việc chấm dứt hệ thống ba trung vệ. Trong tư duy của anh, Manchester United được xây dựng để chơi với hàng thủ bốn người, đặc biệt là 4-3-3 hoặc 4-2-3-1. Đó không phải là hoài niệm, mà là thực tế về đào tạo cầu thủ suốt nhiều năm qua.

Hệ thống bốn hậu vệ giúp đội bóng giữ chiều rộng tự nhiên, giảm tải cho hai cánh và bảo vệ trung tuyến tốt hơn. Các hậu vệ biên được chơi đúng vai trò thay vì phải vừa phòng ngự vừa làm tiền vệ cánh như thời Amorim.

Tuyến giữa không còn bị kéo giãn, mà hình thành tam giác rõ ràng với một mỏ neo phía sau và hai tiền vệ con thoi phía trên. Fletcher không muốn cách mạng, anh chỉ sửa một sai lệch đã kéo dài quá lâu.

Ruben Amorim đã bị MU sa thải.

Fletcher không đến Old Trafford với bảng vẽ đầy mũi tên. Anh đến với một mục tiêu khác: dựng lại kỷ luật.

Trong vai trò HLV tạm quyền, anh sẽ dành nhiều thời gian cho sân tập và phòng thay đồ hơn là phòng họp báo. Ai tập luyện hời hợt, ai thiếu tôn trọng đồng đội, ai không tuân thủ chuẩn mực sẽ bị nhắc nhở trực diện. Không cần truyền thông, không cần kịch tính. Chỉ là trách nhiệm nội bộ.

Manchester United đã thua quá nhiều trận vì tinh thần rệu rã. Fletcher hiểu rằng một tập thể không ổn trong phòng kín thì không thể đứng vững trước áp lực ngoài sân cỏ. Sự thay đổi đầu tiên không nằm ở sơ đồ, mà ở thái độ.

Đơn giản hóa để tồn tại

Fletcher không hứa hẹn thứ bóng đá hào nhoáng. Trong giai đoạn này, mục tiêu của anh là giúp MU ngừng rơi.

Fletcher sẽ đơn giản hóa lối chơi: phòng ngự ở khối trung bình, chuyển trạng thái nhanh, hạn chế rủi ro. Khi một đội bóng đang mất phương hướng, điều nguy hiểm nhất là cố gắng trở nên phức tạp. Fletcher chọn cách an toàn, vì sống sót luôn quan trọng hơn việc chứng minh triết lý.

Là một tiền vệ, Fletcher hiểu rõ nơi nào quyết định trận đấu. Anh sẽ đặt trung tuyến làm trung tâm của mọi kế hoạch.

Một mỏ neo rõ ràng phía sau, hai tiền vệ con thoi phía trên, giữ cự ly đội hình và giảm số lần bị xuyên phá trực diện. Manchester United từng thống trị nhờ Michael Carrick, Paul Scholes, Fletcher. Ký ức ấy không đủ để mang lại chiến thắng ngay lập tức, nhưng đủ để chỉ đường trong thời điểm rối ren.

Darren Fletcher không phải lời giải dài hạn. Nhưng sau chiều 5/1, Manchester United cần một người hiểu họ là ai hơn là một người nói hay. Nếu Fletcher làm tốt, MU có thể không bay cao, nhưng sẽ ngừng lao dốc. Và trong một mùa giải đã quá nhiều đổ vỡ, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là một bước ngoặt.