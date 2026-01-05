Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phản ứng của Garnacho khi Amorim bị sa thải

  • Thứ hai, 5/1/2026 18:06 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Alejandro Garnacho nhanh chóng bấm thích bài đăng trên mạng xã hội về việc MU sa thải HLV Ruben Amorim.

Garnacho anh 1

Garnacho có hiềm khích với Amorim từ lâu.

Garnacho bấm thích bài đăng trên Instagram của nhà báo Fabrizio Romano với nội dung thông báo MU sa thải HLV Ruben Amorim. Các CĐV phát hiện điều này bởi Garnacho gần như là cầu thủ nổi tiếng đầu tiên có động thái về việc Amorim bị sa thải.

Hành động của Garnacho không gây bất ngờ lớn, bởi mối quan hệ giữa anh và Amorim căng thẳng từ lâu. Dưới thời HLV người Bồ Đào Nha, Garnacho từng bị chỉ trích công khai về thái độ tập luyện và phong độ.

Sau thất bại 0-1 trước Tottenham ở chung kết Europa League hồi tháng 5, Garnacho chỉ trích Amorim không cho đá chính trận quan trọng nhất mùa. Sự việc được xem là giọt nước tràn ly khiến HLV người Bồ Đào Nha quyết định loại anh khỏi kế hoạch.

Hè 2025, Garnacho hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 40 triệu bảng sang Chelsea, ký hợp đồng đến năm 2032. Dù vậy, phong độ của Garnacho tại sân Stamford Bridge không quá nổi bật.

Sau 20 lần ra sân mùa này, sao trẻ người Argentina mới ghi 4 bàn và có 3 kiến tạo. Anh thường xuyên là mắt xích kém hiệu quả nhất trên hàng công "The Blues" ở các trận then chốt.

Tất cả bàn thắng trận Man City - Chelsea Rạng sáng 5/1, Man City bị Chelsea cầm hòa 1-1 bởi pha lập công ở phút 90+4 thuộc vòng 20 Premier League.

Lý do chính khiến MU sa thải Amorim

Theo các nguồn tin nội bộ của Manchester United, việc sa thải Ruben Amorim không xuất phát từ bất kỳ cuộc đấu tranh quyền lực nào hay lời phát biểu nặng nề của HLV này về phía ban lãnh đạo.

1 giờ trước

Rooney chỉ trích Amorim ngạo mạn

Huyền thoại Manchester United, Wayne Rooney, thẳng thắn phê phán HLV trưởng Ruben Amorim sau những phát biểu mạnh mẽ của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

1 giờ trước

MU sa thải Amorim

Theo nguồn tin độc quyền từ The Athletic, ban lãnh đạo Manchester United đã ra quyết định sa thải HLV trưởng Ruben Amorim.

2 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Garnacho Amorim

    Đọc tiếp

    6 ung vien thay Amorim hinh anh

    6 ứng viên thay Amorim

    5 phút trước 18:44 5/1/2026

    0

    Hàng loạt tên tuổi nổi danh đã được truyền thông Anh nhắc đến sau khi Ruben Amorim bị sa thải.

    Arsenal ra gia mua Rodrygo hinh anh

    Arsenal ra giá mua Rodrygo

    20 phút trước 18:30 5/1/2026

    0

    Arsenal gửi lời đề nghị trị giá 60 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo Rodrygo Goes từ Real Madrid.

    Barcelona khien MU 'meo mat' vu Greenwood hinh anh

    Barcelona khiến MU 'méo mặt' vụ Greenwood

    50 phút trước 18:00 5/1/2026

    0

    Barcelona âm thầm đưa Mason Greenwood về Camp Nou, trong bối cảnh bài toán tài chính tiếp tục bóp nghẹt mọi kế hoạch mua sắm của họ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý