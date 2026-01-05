Phản ứng của Garnacho khi Amorim bị sa thải

Alejandro Garnacho nhanh chóng bấm thích bài đăng trên mạng xã hội về việc MU sa thải HLV Ruben Amorim.

Garnacho có hiềm khích với Amorim từ lâu.

Garnacho bấm thích bài đăng trên Instagram của nhà báo Fabrizio Romano với nội dung thông báo MU sa thải HLV Ruben Amorim. Các CĐV phát hiện điều này bởi Garnacho gần như là cầu thủ nổi tiếng đầu tiên có động thái về việc Amorim bị sa thải.

Hành động của Garnacho không gây bất ngờ lớn, bởi mối quan hệ giữa anh và Amorim căng thẳng từ lâu. Dưới thời HLV người Bồ Đào Nha, Garnacho từng bị chỉ trích công khai về thái độ tập luyện và phong độ.

Sau thất bại 0-1 trước Tottenham ở chung kết Europa League hồi tháng 5, Garnacho chỉ trích Amorim không cho đá chính trận quan trọng nhất mùa. Sự việc được xem là giọt nước tràn ly khiến HLV người Bồ Đào Nha quyết định loại anh khỏi kế hoạch.

Hè 2025, Garnacho hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 40 triệu bảng sang Chelsea, ký hợp đồng đến năm 2032. Dù vậy, phong độ của Garnacho tại sân Stamford Bridge không quá nổi bật.

Sau 20 lần ra sân mùa này, sao trẻ người Argentina mới ghi 4 bàn và có 3 kiến tạo. Anh thường xuyên là mắt xích kém hiệu quả nhất trên hàng công "The Blues" ở các trận then chốt.

