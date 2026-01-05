Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rooney chỉ trích Amorim ngạo mạn

  • Thứ hai, 5/1/2026 17:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Huyền thoại Manchester United, Wayne Rooney, thẳng thắn phê phán HLV trưởng Ruben Amorim sau những phát biểu mạnh mẽ của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Amorim gây chấn động với những phát biểu công khai chỉ trích thượng tầng đội bóng, thể hiện sự không hài lòng.

Phát biểu trên podcast của BBC, Rooney cho rằng Amorim đang nói với "quyền uy" mà HLV này chưa gầy dựng được. Rooney nói: "Anh ta không phải Pep Guardiola, cũng không phải Jurgen Klopp. Anh ta chưa có nền tảng hay lịch sử như hai HLV đó. Tôi không nghĩ anh ta nên nói với sếp của mình kiểu như thế".

Rooney còn nhấn mạnh: "Tôi không nghĩ anh ta sẽ có thêm 18 tháng nữa nếu tình hình tiếp diễn như vậy. Bạn cần phải chứng minh được năng lực, tự kiếm được quyền để làm việc tại một câu lạc bộ bóng đá, đặc biệt là một CLB như Manchester United".

Những lời chỉ trích này xuất phát từ phát biểu gây sốc của Amorim sau màn họp báo căng thẳng ở trận hòa 1-1 trước Leeds United hôm 4/1. Rooney cho rằng Amorim đang nói với sự tự tin như thể chắc chắn sẽ ở lại lâu dài.

Dẫu vậy, cựu tiền đạo MU cũng dành lời cảm thông cho vị HLV MU: "Nếu Pep Guardiola đến Manchester United, chẳng ai chất vấn yêu cầu chuyển nhượng hay hệ thống của ông ấy. Tôi cảm thông cho Amorim một chút, nhưng anh ta không phải Guardiola, không phải Klopp".

Chiều 5/1, Manchester United thông báo sa thải HLV Ruben Amorim.

Tường Linh

