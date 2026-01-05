Cancelo chờ Barcelona trong những giờ quyết định

Khi Jorge Mendes gõ cửa Joan Laporta và Deco, tương lai của Joao Cancelo chỉ còn được tính bằng… giờ.

Cancelo từng có thời gian khoác áo Barcelona.

Ở tuổi 31, Cancelo không còn nhiều thời gian để chờ đợi những giấc mơ dang dở. Nhưng anh vẫn chọn Barcelona, bất chấp việc Inter Milan đã sẵn sàng mở cửa.

Trong những giờ tới, người đại diện Jorge Mendes sẽ gặp Chủ tịch Laporta và Giám đốc Thể thao Deco để đòi một câu trả lời dứt khoát: Barca có thực sự muốn Cancelo hay không.

Câu chuyện không chỉ là một thương vụ. Nó là bài kiểm tra cho cách Barcelona vận hành giữa cơn bão tài chính kéo dài.

Cancelo yêu Barca, đó là điều không phải ai cũng làm được trong bối cảnh hiện tại. Anh gác lại mọi đề nghị khác, sẵn sàng chấp nhận giảm lương, sẵn sàng chờ tới tuần cuối của kỳ chuyển nhượng. Nhưng tình yêu không thể thay thế cho kế hoạch.

Từ phía Mendes, sự kiên nhẫn đang cạn dần. Ông hiểu rằng mỗi ngày trôi qua là một lựa chọn nghề nghiệp bị đóng băng.

Nếu Barca tiếp tục im lặng, Cancelo sẽ bật đèn xanh sang Inter. Đội bóng Italy có tiền, có chỗ trống, và có cả sự quyết đoán mà Barca đang thiếu.

Cancelo được cho là rất muốn tới Barcelona.

Vấn đề của Barcelona nằm ở chỗ quen thuộc: họ muốn, nhưng không chắc mình có thể. Luật công bằng tài chính bóp nghẹt mọi ý tưởng, trong khi ban lãnh đạo lại sợ thêm một thương vụ mạo hiểm. Cancelo, với mức lương cao và hồ sơ từng trôi dạt qua nhiều CLB, trở thành bài toán vừa hấp dẫn vừa đáng ngại.

Nhưng nhìn từ góc độ chuyên môn, Barca cần anh. Họ thiếu một hậu vệ biên đẳng cấp, đủ khả năng chơi như một tiền vệ cánh ẩn.

Cancelo mang tới sự sáng tạo, khả năng bùng nổ và kinh nghiệm đỉnh cao. Anh không phải tương lai, nhưng có thể là lời giải cho hiện tại.

Những giờ tới vì thế mang tính quyết định. Nếu Barca nói “có”, Cancelo sẽ ở lại phòng chờ, chấp nhận đánh cược với thời gian.

Nếu câu trả lời là “không”, Inter sẽ là bến đỗ mới và Barcelona sẽ lại phải giải thích vì sao họ để tuột một cầu thủ sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để được khoác áo màu lam-đỏ.

Trong bóng đá, người ta thường nói về chiến thuật và chiến lược. Nhưng đôi khi, mọi thứ lại phụ thuộc vào một chữ duy nhất được thốt ra đúng lúc. Với Cancelo, chữ ấy là “có”, hoặc là hết.