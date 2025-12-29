Báo động cho Cancelo

Việc Simone Inzaghi không đăng ký Joao Cancelo cho giai đoạn lượt về Saudi League là tín hiệu rõ ràng rằng chặng đường của anh tại Al-Hilal đang đi đến ngã rẽ sớm.

Khi một HLV từ chối đăng ký một ngôi sao lớn giữa mùa, thông điệp thường rất dứt khoát. Với Simone Inzaghi, quyết định không đưa Cancelo vào danh sách thi đấu giai đoạn hai của Saudi League cho thấy sự thiếu kiên nhẫn đã chạm ngưỡng. Cancelo, theo đó, đứng trước khả năng rời Al-Hilal ngay trong tháng 1/2026.

Thoạt nhìn, đây là câu chuyện quen thuộc về một ngôi sao không tìm được chỗ đứng. Nhưng đào sâu hơn, nó phản ánh nhiều lớp vấn đề: từ yêu cầu chiến thuật khắt khe của Inzaghi, đến chính những giới hạn đã theo Cancelo suốt vài năm gần đây.

Inzaghi không phải mẫu HLV thỏa hiệp. Ông xây dựng đội bóng dựa trên kỷ luật vị trí, cường độ phòng ngự và sự cân bằng tuyệt đối giữa hai cánh.

Hệ thống của Inzaghi đòi hỏi hậu vệ biên không chỉ tấn công tốt, mà còn phải đọc tình huống phòng ngự với độ chính xác cao. Cancelo, ở đỉnh cao phong độ, từng đáp ứng được điều đó. Nhưng phiên bản hiện tại thì không còn hoàn hảo như trước.

Ở Al-Hilal, Cancelo vẫn giữ được kỹ năng xử lý bóng, khả năng chuyền dài và những pha xâm nhập thông minh vào khoảng không gian nằm giữa trung lộ và biên trên sân. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở sự ổn định và cường độ.

Những khoảnh khắc thiếu tập trung khi không có bóng, những pha lùi về chậm nhịp, dần trở thành rủi ro trong mắt Inzaghi. Với một HLV ưu tiên kiểm soát trận đấu bằng cấu trúc, rủi ro đó là không thể chấp nhận.

Cancelo từng khoác áo Manchester City.

Quyết định không đăng ký Cancelo vì thế không đơn thuần là phản ứng ngắn hạn. Nó cho thấy Inzaghi đi đến kết luận rằng sự hiện diện của hậu vệ người Bồ Đào Nha không còn phục vụ cho tập thể.

Ở Saudi League, nơi các CLB có quyền chọn lọc ngoại binh rất gắt gao, việc “loại” một ngôi sao lớn mang ý nghĩa chiến lược, không phải cảm tính.

Với Cancelo, đây là thêm một dấu hỏi lớn cho sự nghiệp. Sau khi rời Manchester City, anh liên tục phải thích nghi với những môi trường mới, những HLV mới, và những hệ thống không còn xoay quanh điểm mạnh của mình.

Cancelo vẫn là cầu thủ đẳng cấp, nhưng anh không còn là mảnh ghép mặc định trong bất kỳ cấu trúc nào. Khi thể lực và tốc độ suy giảm, những hạn chế phòng ngự càng bị phóng đại.

Khả năng rời Al-Hilal ngay trong tháng 1 vì thế không gây bất ngờ. Vấn đề chỉ là bến đỗ tiếp theo sẽ ở đâu. Một CLB châu Âu cần kinh nghiệm, nhưng chấp nhận đánh đổi tính kỷ luật? Hay một đội bóng tìm kiếm giá trị thương mại hơn là tính hệ thống?

Dù lựa chọn nào, Cancelo cũng khó tránh khỏi thực tế rằng anh sẽ phải thích nghi, thay vì chờ đội bóng thích nghi với mình.

Ở chiều ngược lại, Inzaghi gửi đi một thông điệp rõ ràng tới phòng thay đồ Al-Hilal. Không có vùng an toàn cho danh tiếng. Không có ngoại lệ cho quá khứ.

Ai không đáp ứng yêu cầu chiến thuật sẽ bị gạt sang một bên, dù tên tuổi lớn đến đâu. Đó là cách Inzaghi duy trì quyền lực và sự nhất quán trong một tập thể đầy ngôi sao.

Câu chuyện của Cancelo tại Al-Hilal, nếu kết thúc sớm, sẽ không phải một cú sốc. Nó chỉ là lời nhắc rằng trong bóng đá hiện đại, tài năng thôi là chưa đủ. Khi hệ thống không cần bạn, mọi hào quang đều có thể bị đặt sang một bên.