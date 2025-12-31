Dấu chấm hết cho Cancelo tại Saudi Arabia

Hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha, Joao Cancelo, sẽ rời câu lạc bộ Al Hilal vào kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Cancelo chuẩn bị rời Al Hilal trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

AS đưa tin ban lãnh đạo Al Hilal thống nhất với HLV Simone Inzaghi sẽ thanh lý Cancelo trong thời gian sớm nhất. Việc Inzaghi không đăng ký Cancelo cho giai đoạn lượt về Saudi League là tín hiệu rõ ràng rằng chặng đường của anh tại Al Hilal đang đi đến ngã rẽ sớm.

Theo Gulf Times, HLV Inzaghi không đánh giá cao Cancelo, thậm chí có nguồn tin tiết lộ chiến lược gia này rất tức giận vì cách chơi có phần vô kỷ luật và thích dâng cao của hậu vệ này. Hiện tại, cầu thủ 31 tuổi chỉ được phép thi đấu ở AFC Champions League và các cúp quốc nội, dẫn đến việc anh khao khát trở lại châu Âu để duy trì phong độ trước World Cup 2026.

Inter Milan vừa tiếp cận Al Hilal để hỏi về một hợp đồng mượn Cancelo kèm điều khoản mua đứt. Ngoài ra, Barcelona và Juventus cũng có liên hệ với Al Hilal về tình hình của Cancelo. Người đại diện Jorge Mendes đang tích cực tìm kiếm các lựa chọn cho thân chủ của mình.

Tuy nhiên, gần như Cancelo sẽ rời Al Hilal. Anh gần như không thể ở lại CLB Saudi Arabia, nếu không muốn mất suất dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.

