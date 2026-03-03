Luật việt vị mới của Wenger được sử dụng ở giải chuyên nghiệp

Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB) chấp thuận cho thử nghiệm đề xuất của Arsene Wenger tại Giải Ngoại hạng Canada (CPL) kể từ tháng 4 tới.

Theo luật việt vị mới do Wenger đề xuất, cầu thủ chỉ bị thổi phạt khi mọi vị trí trên cơ thể vượt qua hoàn toàn hậu vệ đối phương.

Với cương vị Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA, Wenger thúc đẩy mạnh mẽ đề xuất luật việt vị mới mang tính bước ngoặt.

Ở đó, trọng tài chỉ thổi việt vị khi cầu thủ tấn công vượt qua hoàn toàn hậu vệ cuối cùng. Nếu bất kỳ bộ phận nào của cầu thủ tấn công còn nằm trên cùng một vị trí với hậu vệ, tình huống đó vẫn hợp lệ.

Trước đây, luật chỉ được thử nghiệm ở các giải trẻ. CPL - giải chưa sử dụng VAR, được chọn làm môi trường phù hợp để đánh giá tác động thực tế, tránh áp lực khổng lồ từ các sân khấu đỉnh cao như châu Âu. IFAB dự kiến theo dõi trong một năm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Wenger cho rằng công nghệ, đặc biệt là VAR và hệ thống việt vị bán tự động (SAOT), đang làm mất đi lợi thế dành cho tiền đạo. Những quyết định dựa trên sai số vài centimet, cùng thời gian chờ đợi kéo dài nhiều phút, khiến trận đấu bị ngắt quãng và gây ức chế cho người hâm mộ.

"Khi tình huống còn trong diện nghi ngờ, lợi thế phải thuộc về tiền đạo. Nhưng với VAR, điều đó không còn nữa", ông lý giải.

Đề xuất của Wenger được xem là nỗ lực khôi phục tinh thần tấn công và gia tăng số bàn thắng, trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng bị chi phối bởi công nghệ. Nếu thành công tại Canada, luật việt vị có thể chứng kiến thay đổi lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Cú đá hỏng 'triệu view' của Ronaldo Rạng sáng 1/3, khoảnh khắc Cristiano Ronaldo đá hỏng penalty nhanh chóng thu hút gần 2 triệu lượt xem trên X khi Al Nassr thắng Al Fayha 3-1 thuộc vòng 24 Saudi Pro League.