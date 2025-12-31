Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

FIFA bật đèn xanh cho luật việt vị gây tranh cãi của Wenger

  • Thứ tư, 31/12/2025 09:48 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

"Cuộc cách mạng việt vị" do Arsene Wenger khởi xướng đang tiến thêm một bước quan trọng trên lộ trình trở thành hiện thực.

viet vi anh 1

Theo luật việt vị mới do Wenger đề xuất, cầu thủ chỉ bị thổi phạt khi mọi vị trí trên cơ thể vượt qua hoàn toàn hậu vệ đối phương.

Theo báo chí Tây Ban Nha, FIFA và Chủ tịch Gianni Infantino chuẩn bị trình bày đề xuất thay đổi luật lên Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB) tại cuộc họp thường niên vào ngày 20/1 tới ở London, trước khi tiếp tục được xem xét tại Đại hội đồng ở xứ Wales vào tháng 2.

Với cương vị Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA, Wenger thúc đẩy mạnh mẽ đề xuất mang tính bước ngoặt. Ở đó, trọng tài chỉ thổi việt vị khi cầu thủ tấn công vượt qua hoàn toàn hậu vệ cuối cùng. Nếu bất kỳ bộ phận nào của cầu thủ tấn công còn nằm trên cùng một vị trí với hậu vệ, tình huống đó vẫn hợp lệ.

Wenger lần đầu công khai ý tưởng từ năm 2020, nhằm chấm dứt những quyết định việt vị tính bằng milimet vốn gây nhiều tranh cãi kể từ khi VAR ra đời. Theo ông, việc bắt lỗi chỉ vì một phần rất nhỏ của cơ thể vượt lên làm mất đi tinh thần cốt lõi của luật việt vị và tước lợi thế chính đáng của cầu thủ tấn công.

Chủ tịch FIFA Infantino công khai ủng hộ Wenger, nhấn mạnh luật việt vị vốn đã nhiều lần thay đổi theo dòng chảy của bóng đá hiện đại. Trên thực tế, FIFA tiến hành thử nghiệm luật việt vị mới ở một số giải trẻ tại châu Âu và sẽ tiếp tục đánh giá tác động trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Dù vậy, đề xuất của Wenger không tránh khỏi phản ứng trái chiều. Cựu danh thủ Jamie Carragher cảnh báo nếu luật được thông qua, các đội bóng sẽ phòng ngự tiêu cực hơn, với khối đội hình lùi sâu dày đặc.

Nếu nhận được sự chấp thuận từ IFAB, "cuộc cách mạng việt vị" có thể chính thức áp dụng từ mùa giải 2026/27, mở ra một chương mới đầy tranh cãi đối với luật bóng đá thế giới.

Thống kê khó tin của Real Madrid trong năm 2025

Trong năm dương lịch 2025, Real Madrid để thủng lưới tổng cộng 80 bàn sau 67 trận đấu trên mọi đấu trường, bao gồm La Liga, Champions League, Copa del Rey, FIFA Club World Cup...

22 giờ trước

Tuyên bố khó tin của Chủ tịch FIFA

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định World Cup 2026 chứng kiến cơn sốt vé chưa từng có khi FIFA nhận 150 triệu yêu cầu chỉ trong 15 ngày, tương đương sức chứa lên tới 300 năm lịch sử World Cup.

31:1851 hôm qua

Không nhận ra Son Heung-min

Bức ảnh "xưa và nay" do FIFA đăng tải khiến người hâm mộ khó nhận ra Son Heung-min, khi diện mạo thời trẻ của anh khác xa hình ảnh quen thuộc hiện tại.

18:08 28/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

việt vị FIFA Arsène Wenger việt vị

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

MU di lui vi mot quyet dinh sai hinh anh

MU đi lùi vì một quyết định sai

1 giờ trước 13:00 31/12/2025

0

Trận hòa Wolves không chỉ khiến Manchester United lỡ cơ hội bứt phá. Nó còn đặt Ruben Amorim trước câu hỏi then chốt: vì sao ông lại tự từ bỏ phương án vừa giúp đội bóng giành chiến thắng?

Arsenal gui loi tuyen bo cho cuoc dua vo dich hinh anh

Arsenal gửi lời tuyên bố cho cuộc đua vô địch

2 giờ trước 12:00 31/12/2025

0

Chiến thắng 4-1 trước Aston Villa không chỉ giúp Arsenal khép lại năm 2025 ở ngôi đầu Premier League, mà còn cho thấy “Pháo thủ” trưởng thành: lạnh lùng hơn, chắc chắn hơn và đủ tàn nhẫn để trừng phạt đối thủ khi cơ hội đến.

Ronaldo cham dut ky luc vi dai hinh anh

Ronaldo chấm dứt kỷ lục vĩ đại

3 giờ trước 11:00 31/12/2025

0

Cristiano Ronaldo khép lại năm 2025 bằng trận đấu đặc biệt, nơi cảm xúc thăng hoa đan xen cùng dấu mốc không mong muốn trong sự nghiệp lẫy lừng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý