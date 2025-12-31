FIFA bật đèn xanh cho luật việt vị gây tranh cãi của Wenger

"Cuộc cách mạng việt vị" do Arsene Wenger khởi xướng đang tiến thêm một bước quan trọng trên lộ trình trở thành hiện thực.

Theo luật việt vị mới do Wenger đề xuất, cầu thủ chỉ bị thổi phạt khi mọi vị trí trên cơ thể vượt qua hoàn toàn hậu vệ đối phương.

Theo báo chí Tây Ban Nha, FIFA và Chủ tịch Gianni Infantino chuẩn bị trình bày đề xuất thay đổi luật lên Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB) tại cuộc họp thường niên vào ngày 20/1 tới ở London, trước khi tiếp tục được xem xét tại Đại hội đồng ở xứ Wales vào tháng 2.

Với cương vị Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA, Wenger thúc đẩy mạnh mẽ đề xuất mang tính bước ngoặt. Ở đó, trọng tài chỉ thổi việt vị khi cầu thủ tấn công vượt qua hoàn toàn hậu vệ cuối cùng. Nếu bất kỳ bộ phận nào của cầu thủ tấn công còn nằm trên cùng một vị trí với hậu vệ, tình huống đó vẫn hợp lệ.

Wenger lần đầu công khai ý tưởng từ năm 2020, nhằm chấm dứt những quyết định việt vị tính bằng milimet vốn gây nhiều tranh cãi kể từ khi VAR ra đời. Theo ông, việc bắt lỗi chỉ vì một phần rất nhỏ của cơ thể vượt lên làm mất đi tinh thần cốt lõi của luật việt vị và tước lợi thế chính đáng của cầu thủ tấn công.

Chủ tịch FIFA Infantino công khai ủng hộ Wenger, nhấn mạnh luật việt vị vốn đã nhiều lần thay đổi theo dòng chảy của bóng đá hiện đại. Trên thực tế, FIFA tiến hành thử nghiệm luật việt vị mới ở một số giải trẻ tại châu Âu và sẽ tiếp tục đánh giá tác động trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Dù vậy, đề xuất của Wenger không tránh khỏi phản ứng trái chiều. Cựu danh thủ Jamie Carragher cảnh báo nếu luật được thông qua, các đội bóng sẽ phòng ngự tiêu cực hơn, với khối đội hình lùi sâu dày đặc.

Nếu nhận được sự chấp thuận từ IFAB, "cuộc cách mạng việt vị" có thể chính thức áp dụng từ mùa giải 2026/27, mở ra một chương mới đầy tranh cãi đối với luật bóng đá thế giới.