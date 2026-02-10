Real Madrid ra giá kỷ lục cho sao PSG

Real Madrid đang hướng sự chú ý về Paris với mục tiêu mang tên Vitinha.

Real để mắt Vitinha.

Chủ tịch Florentino Perez được cho là "bật đèn xanh" với thương vụ bom tấn này. Theo Fichajes, đây mới là đề nghị ban đầu. Nếu PSG không đồng ý, Real Madrid sẵn sàng tăng giá, thậm chí phá kỷ lục được giữ bởi Jude Bellingham (127 triệu euro) để đưa Vitinha về Madrid.

Sau nhiều năm được dẫn dắt bởi những huyền thoại nơi trung tuyến, Real Madrid hiểu rằng họ cần một bộ não mới để duy trì bản sắc kiểm soát và áp đặt thế trận. Trong bối cảnh đội bóng đang trải qua quá trình tái cấu trúc sâu rộng, với Alvaro Arbeloa tạm quyền dẫn dắt đội một, định hướng của ban lãnh đạo "Los Blancos" vẫn rất rõ ràng, đó là trẻ hóa tuyến giữa bằng những cầu thủ đẳng cấp thế giới đã khẳng định tên tuổi ở Champions League. Vitinha nổi lên như ứng viên hoàn hảo.

Dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, tiền vệ người Bồ Đào Nha trở thành trụ cột trong đội hình PSG giành cú ăn 6 lịch sử, đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát nhịp độ, luân chuyển bóng và kết nối hàng công. Mùa giải này, Vitinha ghi 6 bàn thắng và có 10 pha kiến tạo sau 32 lần ra sân, những con số phản ánh rõ tầm ảnh hưởng của anh ở đẳng cấp cao nhất.

Tuy nhiên, thương vụ này hứa hẹn sẽ phức tạp. Vitinha còn hợp đồng với PSG đến năm 2029 và được xem là nền tảng cho sự thống trị châu Âu của đội bóng Pháp. Điều đó buộc Real Madrid phải chuẩn bị cho khả năng nâng giá nếu lời đề nghị đầu tiên bị từ chối.

Dẫu vậy, Real Madrid tin vào sức hút của Bernabeu và dự án thể thao mới mà họ đang xây dựng. Bản thân cầu thủ người Bồ Đào Nha được cho là cũng đang muốn tìm kiếm thử thách mới sau khi đã no nê danh hiệu ở Pháp.

