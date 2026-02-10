Khoảnh khắc lạ ở Anfield

Hôm 9/2, hình ảnh đặc biệt xuất hiện tại Anfield khi thủ môn Gianluigi Donnarumma bất ngờ nhận được những tràng pháo tay từ CĐV Liverpool.

CĐV Liverpool thường dành sự tôn trọng cho thủ môn đội khách.

Donnarumma có ngày thi đấu xuất sắc khi liên tiếp từ chối những cơ hội rõ ràng của Liverpool, giúp Man City giành chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, khoảnh khắc Donnarumma được CĐV "The Kop" vỗ tay trước giờ thi đấu mới là chi tiết gây chú ý.

Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, thủ môn người Italy gần như không có phản ứng đáp lại. Điều này khiến một bộ phận khán giả Liverpool sau đó chuyển sang la ó.

Việc "The Kop" dành sự tôn trọng cho thủ môn đối phương không phải điều mới mẻ. Truyền thống bắt nguồn từ thập niên 1960, khi huyền thoại Gordon Banks được khán giả Liverpool chào đón nồng nhiệt trong một trận đấu. Nhà thống kê Dave Ball kể lại rằng đó là lần đầu tiên ông chứng kiến CĐV Liverpool phản ứng cuồng nhiệt như vậy với một cầu thủ đội khách.

Kể từ đó, "The Kop" thường xuyên vỗ tay chào đón thủ môn đối phương tới Anfield, như một cách thể hiện sự tôn trọng với nghề. Nhiều người gác đền đáp lại bằng những cái vỗ tay, trước khi bước vào 90 phút đầy áp lực.

Thủ thành Aaron Ramsdale từng nhắc đến truyền thống này, cho rằng Liverpool là một trong những sân khách đặc biệt nhất nước Anh với sự tôn trọng trước trận, dữ dội trong trận, và công bằng sau trận. Trước đó, Iker Casillas cũng tỏ ra xúc động khi được tán thưởng, gọi đó là trải nghiệm hiếm có trong sự nghiệp.

Theo nhà báo John Keith, việc CĐV "The Kop" liên tục vỗ tay cho các thủ môn đối phương qua nhiều thế hệ là nét văn hóa độc nhất vô nhị của sân Anfield.

Highlights Liverpool 1-2 Man City Man City đánh bại Liverpool 2-1 trên sân khách để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 25 rạng sáng 9/2.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD