Pep ôm đầu và khoảnh khắc nói thật về Man City

Pha phản xạ xuất thần ở những giây cuối của Gianluigi Donnarumma trở thành điểm tựa quyết định, giúp Man City bảo toàn chiến thắng 2-1 trước Liverpool trong trận cầu nghẹt thở tại Anfield.

Gianluigi Donnarumma sắm vai người hùng của Man City trước Liverpool.

Có những chiến thắng không được đo bằng số bàn thắng hay thế trận áp đảo, mà được khắc lại bằng một khoảnh khắc rất nhỏ bên đường biên. Tại Anfield, khi Pep Guardiola ôm đầu ở phút 98, đó không chỉ là phản xạ bản năng của một HLV vừa thoát khỏi bàn thua trông thấy, mà là hình ảnh cô đọng nhất cho một buổi tối nghẹt thở của Manchester City.

Man City thắng Liverpool 2-1, nhưng đó không phải chiến thắng mang dáng dấp của một đội kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Ngược lại, Man City bước vào Anfield với áp lực nặng nề, bị dồn vào thế phải lội ngược dòng, phải chờ đến quả phạt đền ở phút bù giờ của Erling Haaland mới có thể vượt lên. Và ngay cả khi đã dẫn bàn, họ vẫn chưa thể thở phào.

Anfield chưa bao giờ là nơi cho phép một đội khách kết thúc trận đấu trong yên ổn. Liverpool dồn lên, tung cú đánh cuối cùng bằng nỗ lực của Alexis Mac Allister. Cú sút tưởng như vô hại bỗng trở nên chết người khi bóng chạm người đổi hướng, bay lơ lửng về phía khung thành. Ở khoảnh khắc đó, mọi hệ thống chiến thuật, mọi toan tính trong 90 phút trước đều trở nên vô nghĩa.

Chỉ còn phản xạ, bản lĩnh và một đôi tay đủ lạnh. Gianluigi Donnarumma đã có tất cả. Pha bật cao đẩy bóng qua xà của thủ môn người Italy diễn ra trong tích tắc, nhưng giá trị của nó là cả trận đấu. Nếu bóng đi vào lưới, Man City đánh rơi hai điểm. Nếu bóng đi vào lưới, mọi lời ca ngợi dành cho quả phạt đền của Haaland cũng trở nên vô nghĩa.

Pep ôm đầu sau pha cứu thua của Donnarumma.

Chính vì thế, phản ứng của Guardiola mới đáng giá đến vậy. Ôm đầu, sững lại vài giây, rồi mới thở phào. Một HLV từng được xem là biểu tượng của kiểm soát, của trật tự và logic, lại phải nhờ đến một khoảnh khắc mang tính bản năng để bảo toàn chiến thắng. Đó không phải sự mâu thuẫn, mà là thực tế của bóng đá đỉnh cao.

Chiến thắng tại Anfield cho thấy một Man City rất khác so với hình ảnh quen thuộc. Họ không còn áp đảo đối thủ bằng thế trận một chiều. Họ chấp nhận chịu đựng, chấp nhận rủi ro và sẵn sàng thắng theo cách xù xì hơn. Trong cuộc đua khốc liệt của Premier League, đôi khi ba điểm quan trọng hơn vẻ đẹp.

Với Liverpool, thất bại này để lại nhiều tiếc nuối. Họ chơi đủ tốt để không thua, tạo ra thời khắc có thể xoay chuyển cục diện, nhưng lại thiếu một chi tiết quyết định. Bóng đá đỉnh cao là vậy: ranh giới giữa một điểm và trắng tay đôi khi chỉ là đầu ngón tay của thủ môn đối phương.

Còn với Man City, trận đấu tại Anfield là lời nhắc rõ ràng rằng họ vẫn có thể chiến thắng ngay cả khi không hoàn hảo. Guardiola có thể không thích cảm giác phải ôm đầu chờ đợi số phận, nhưng chính khoảnh khắc ấy cho thấy Man City đang học cách sống sót – điều không kém phần quan trọng so với việc thống trị.