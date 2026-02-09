Antony tạo siêu phẩm

Rạng sáng 9/2, Real Betis tạo nên bất ngờ khi đánh bại Atletico Madrid 1-0 thuộc vòng 23 La Liga.

Với lợi thế sân nhà, Atletico nhập cuộc đầy quyết tâm. Ademola Lookman, người vừa ghi bàn trong trận thắng 5-0 trước chính Betis ở Cúp Nhà vua hôm 6/2, suýt mở tỷ số ngay phút thứ 10 khi cú dứt điểm của anh đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tuy nhiên, Betis dần lấy lại thế trận và bắt đầu tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Cedric Bakambu hai lần đối mặt thủ môn Jan Oblak nhưng đều không thể chiến thắng người gác đền của đội chủ nhà.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 28. Từ tình huống phối hợp ở rìa vùng cấm, Antony tung cú cứa lòng kỹ thuật. Dù Oblak chạm tay vào bóng, cú sút vẫn đi vào lưới ở góc gần, mang về bàn mở tỷ số cho Betis. Đây là lần thứ 18 trong mùa giải Antony trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng trên mọi đấu trường, với 10 bàn và 8 kiến tạo.

Antony tỏa sáng trước Atletico Madrid.

Pha lập công của Antony lập tức gây sốt mạng xã hội. Một tài khoản viết trên X: "Bàn thắng đẳng cấp của Antony". Một CĐV khác lên tiếng: "Pha xử lý và dứt điểm này tại La Liga có lẽ chỉ Antony là làm được".

Atletico tưởng như có bàn gỡ trước giờ nghỉ khi Lookman đánh đầu tung lưới Betis, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đây cũng là lần đầu tiên ở mùa giải này đội bóng của HLV Diego Simeone bị dẫn trước sau hiệp một trong một trận đấu tại La Liga.

Sang hiệp hai, Simeone thực hiện 3 sự thay đổi nhân sự nhằm xoay chuyển tình thế. Atletico còn một lần đưa bóng vào lưới Betis khi Diego Llorente vô tình phản lưới nhà, nhưng VAR xác định Antoine Griezmann việt vị trong tình huống trước đó. Nỗ lực tấn công dồn dập của đội chủ nhà trong những phút cuối không thể mang lại bàn thắng.

Chiến thắng quan trọng này giúp Betis tiếp tục giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và nuôi hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới. Trong khi đó, Atletico vẫn đứng thứ 3, nhưng khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona đã bị nới rộng lên 13 điểm.

