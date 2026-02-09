VAR khiến trận Liverpool - Man City dậy sóng

Rạng sáng 9/2, quyết định từ chối bàn thắng ở phút bù giờ trong trận Man City thắng Liverpool 2-1 thổi bùng một trong những tranh cãi lớn nhất mùa giải.

Trọng tài có tình huống xử lý gây tranh cãi.

"Cảm giác thật bất công. VAR không thể cho hưởng lợi thế rồi lại xóa bỏ nó. Luật là luật, nhưng tinh thần của trận đấu thì coi như biến mất. Không có người làm bóng đá nào lại không công nhận bàn thắng đó,” Gary Neville bức xúc chia sẻ trên Sky Sports.

Erling Haaland cũng thừa nhận anh cảm thấy áy náy khi Dominik Szoboszlai phải nhận thẻ đỏ và án treo giò ba trận. "Trọng tài phải theo luật. Nhưng điều này khiến cậu ấy bị treo giò, tôi thấy rất tội. Cứ cho bàn thắng đi, đừng rút thẻ đỏ", tiền đạo người Na Uy nói sau trận.

HLV Pep Guardiola đồng tình với học trò: "Đúng, cần có sự hợp lý chứ? Có bao nhiêu pha kéo áo trong mỗi trận mà trọng tài vẫn cho tiếp tục? Cứ công nhận bàn thắng, tỷ số là 3-1, Szoboszlai vẫn được thi đấu và mọi người đều vui".

Ở góc nhìn khác, cựu cầu thủ Man City Micah Richards cho rằng tổ trọng tài đã làm đúng luật, dù thừa nhận cảm xúc của người trong cuộc bị ảnh hưởng: "Họ chỉ áp dụng đúng luật. Haaland đã kéo áo, nên họ không còn lựa chọn nào khác".

Trong khi đó, Jamie Carragher tỏ ra gay gắt: "Đó là một quyết định ngớ ngẩn. Cứ để bàn thắng được công nhận. Một quyết định thật dở".

Hai đội phân bua với trọng tài nhưng bất thành. Ảnh: Reuters.

Những tranh luận nổ ra từ tình huống ở phút cuối trận đấu căng thẳng giữa Liverpool và Man City trên sân Anfield. Liverpool mở tỷ số phút 74 sau cú sút phạt hàng rào đẹp mắt của Dominik Szoboszlai. Tuy nhiên, Man City thể hiện bản lĩnh khi ghi liền hai bàn, lần lượt do Bernardo Silva và Erling Haaland trên chấm phạt đền ở thời gian bù giờ, để dẫn ngược 2-1.

Khi Liverpool dồn toàn lực tìm bàn gỡ, thủ môn Alisson rời khung thành tham gia tấn công. Rayan Cherki đoạt bóng và tung cú sút từ gần giữa sân về khung thành trống. Trong pha đua tốc độ, Szoboszlai kéo áo Haaland và trọng tài Craig Pawson cho Man City hưởng lợi thế. Sau đó, Haaland lại kéo áo Szoboszlai trước khi bóng lăn vào lưới.

VAR can thiệp và trọng tài Pawson xác định Haaland phạm lỗi, đồng thời cho rằng Szoboszlai đã kéo áo ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ ràng. Quyết định cuối cùng là không công nhận bàn thắng, Man City hưởng đá phạt trực tiếp và Szoboszlai phải nhận thẻ đỏ. Dù vậy, Man City vẫn khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1.

