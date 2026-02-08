Man City lội ngược dòng ngoạn mục tại Anfield

Rạng sáng 9/2, Dominik Szoboszlai mở tỷ số cho Liverpool nhưng Man City thắng ngược 2-1 nhờ bàn thắng của Bernardo Silva, Erling Haaland.

Man City lần đầu thắng Liverpool tại Anfield kể từ tháng 2/2021.

Lần đầu tiên kể từ năm 2021, Manchester City mới lại được ca khúc khải hoàn trên sân Anfield và cũng là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League, "The Citizens" đánh bại "The Kop" cả 2 lần trong một mùa giải.

Chiến thắng của nửa xanh thành Manchester diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ. Liverpool dẫn trước nhờ siêu phẩm đá phạt của Dominik Szoboszlai ở phút 76 nhưng lại không thể bảo toàn chiến thắng khi trận đấu trôi về quãng thời gian cuối.

Phút 84 và 90+3, Bernardo Silva, Erling Haaland lần lượt tỏa sáng, qua đó mang về 3 điểm đầy quý giá cho Man City trong cuộc đua vô địch.

Man City thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 6 điểm, trong khi Liverpool bị bỏ lại trong cuộc đua giành vé dự Champions League, khi đã kém Man Utd, Chelsea lần lượt 5 và 4 điểm.

Ngoài những bàn thắng, màn so tài tại Merseyside còn thu hút sự chú ý bởi diễn biến điên rồ ở những phút bù giờ cuối. Sau khi mắc sai lầm dẫn đến bàn thua từ chấm phạt đền, Alisson Becker bỏ khung thành để tham gia tấn công. Tuy nhiên, anh lại mở ra cơ hội dứt điểm vào lưới trống từ giữa sân cho Rayan Cherki.

Khi bóng từ từ lăn về phía khung thành, Szoboszlai cố gắng đuổi theo nhưng bị Haaland vượt mặt. Tiền vệ người Hungary không còn lựa chọn ngoài việc kéo áo.

Dù bóng đi vào lưới, trọng tài chính từ chối bàn thắng của đội khách, đồng thời rút thẻ đỏ cho Szoboszlai. Quyết định này không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc, khi đoàn quân của Pep Guardiola rời Anfield với 3 điểm trọn vẹn.

Chiến thắng của Man City có công không nhỏ của các ngôi sao hàng thủ, đặc biệt là Gianluigi Donnarumma với pha bay người cứu thua không tưởng ở phút 90+9.

