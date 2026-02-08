Tân binh giá 70 triệu euro của Liverpool chấn thương nặng

Jeremy Jacquet dính chấn thương nghiêm trọng chỉ ít lâu sau khi hoàn tất bản hợp đồng bom tấn gia nhập Liverpool.

Jeremy Jacquet khiến Liverpool lo lắng.

Thông tin được HLV Habib Beye xác nhận sau trận thua 1-3 của Rennes trước Lens thuộc vòng 21 Ligue 1 tối 7/2. "Với Jeremy, đó là chấn thương vai. Chúng tôi cần thêm thời gian để đánh giá chi tiết, nhưng chắc chắn tình hình khá nghiêm trọng", ông nói.

Trung vệ 20 tuổi gặp sự cố trong hiệp hai khi tiếp đất không tốt sau một pha tranh chấp, khiến anh đau đớn nằm sân trước khi buộc phải rời sân trong tình trạng không ổn.

Chấn thương lập tức khiến Liverpool lo lắng, bởi Jacquet được xem là một trong những khoản đầu tư quan trọng nhất của CLB ở hè 2026. Đội chủ sân Anfield vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt từ Chelsea khi chi 70 triệu euro nhằm sở hữu trung vệ trẻ người Pháp theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng.

Jacquet là tuyển thủ U21 Pháp, được đánh giá cao nhờ thể hình, khả năng không chiến và sự điềm tĩnh hiếm thấy ở độ tuổi còn rất trẻ. Chính vì vậy, anh được kỳ vọng sớm trở thành phương án quan trọng trong kế hoạch dài hạn của Liverpool, đặc biệt trong bối cảnh hàng thủ đội bóng đang bước vào giai đoạn chuyển giao.

Tuy nhiên, chấn thương nghiêm trọng ngay thời điểm này có thể khiến kế hoạch của Liverpool bị ảnh hưởng đáng kể. Mức độ nặng nhẹ và thời gian hồi phục của Jacquet sẽ còn phải chờ kết quả kiểm tra chi tiết.

