Thể thao

Thần đồng 17 tuổi khiến Liverpool mất bộn tiền cho Chelsea

  • Thứ sáu, 6/2/2026 17:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ủy ban Bồi thường Bóng đá Chuyên nghiệp (PFCC) ra phán quyết buộc Liverpool phải chi trả một khoản tiền không nhỏ cho Chelsea đối với trường hợp của Rio Ngumoha.

Liverpool buộc phải thanh toán cho Chelsea chi phí đào tạo và phát triển Ngumoha.

Theo quyết định được công bố, Liverpool sẽ thanh toán cho Chelsea khoản phí ban đầu trị giá 2,8 triệu bảng để hoàn tất việc chiêu mộ Ngumoha. Trước đó, cầu thủ trẻ rời học viện Stamford Bridge và gia nhập Liverpool vào tháng 9/2024 khi mới 16 tuổi. Ngoài ra, các điều khoản bổ sung có thể nâng tổng giá trị thương vụ lên mức 6,8 triệu bảng, tùy thuộc vào quá trình phát triển và đóng góp của tài năng trẻ người Anh trong tương lai.

Khoản bồi thường được PFCC xác định dựa trên chi phí đào tạo và phát triển cầu thủ mà Chelsea đầu tư trong nhiều năm. Ngoài số tiền cố định, đội bóng London còn cài thêm điều khoản hưởng 20% lợi nhuận nếu Liverpool bán Ngumoha cho một CLB khác trong tương lai.

Các khoản thưởng bổ sung sẽ được kích hoạt khi cầu thủ sinh năm 2007 đạt những cột mốc như số lần ra sân cho đội một, ký hợp đồng chuyên nghiệp hoặc khoác áo các đội tuyển quốc gia.

Về phía Liverpool, Ngumoha sớm cho thấy lý do họ chấp nhận theo đuổi đến cùng thương vụ này. Cầu thủ chạy cánh trẻ tuổi gây ấn tượng ngay từ những lần ra sân đầu tiên, ghi bàn quyết định ở phút bù giờ thứ 100 trước Newcastle trong trận ra mắt Premier League hồi tháng 8 năm ngoái.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ngumoha có 13 lần ra sân trên mọi đấu trường, tích lũy 349 phút thi đấu. HLV Arne Slot sử dụng anh một cách thận trọng, coi đây là khoản đầu tư dài hạn. Với Liverpool, số tiền phải trả cho Chelsea được xem là cái giá cần thiết cho một tương lai đầy hứa hẹn.

Minh Nghi

