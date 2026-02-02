Liverpool kích nổ bom tấn 70 triệu euro

Nhà đương kim vô địch Premier League có sự bổ sung đắt giá cho hàng thủ ở mùa giải tiếp theo.

Jeremy Jacquet gia nhập Liverpool.

Theo The Athletic, Liverpool đã đạt được thỏa thuận với Rennes để sở hữu trung vệ trẻ Jeremy Jacquet vào hè năm ay. Bản hợp đồng sẽ được hoàn tất vào mùa hè tới, với mức phí lên tới 63,5 triệu euro kèm 6,5 triệu euro phụ phí, trong đó các điều khoản cá nhân không được xem là trở ngại.

Trước đó, Chelsea cũng đã tham gia đàm phán với Rennes và từng được The Athletic tiết lộ vào ngày 18/1 rằng đội bóng thành London rất nghiêm túc trong thương vụ này. Tuy nhiên, Liverpool đã nhập cuộc và giành ưu thế lớn, đặc biệt khi Jacquet không muố rời Rennes ngay trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Việc quyết tâm theo đuổi Jacquet cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong chiến lược chuyển nhượng của Liverpool. Mùa hè năm ngoái, họ từng theo sát Marc Guehi nhưng thương vụ trị giá 35 triệu bảng từ Crystal Palace đã đổ bể vào phút chót, trước khi trung vệ người Anh gia nhập Manchester City vào tháng 1.

Theo đánh giá từ đội ngũ tuyển trạch, Jacquet, mới 20 tuổi, được xem là khoản đầu tư dài hạn giá trị hơn, phù hợp với mô hình phát triển thế hệ kế cận của CLB.

Jacquet là sản phẩm của lò đào tạo Rennes và đã ra sân trong mọi trận Ligue 1 mùa này, thậm chí chơi trọn vẹn từng phút cho đến khi nhận thẻ đỏ trước PSG ngày 6/12. Trước đó, anh từng gây ấn tượng mạnh trong thời gian được cho mượn tại Clermont Foot ở Ligue 2, đồng thời lọt vào tầm ngắm của Arsenal, trước khi “Pháo thủ” chuyển hướng sang Cristhian Mosquera.

Trong bối cảnh Joe Gomez và Giovanni Leoni liên tục chấn thương, còn hợp đồng của Ibrahima Konate sẽ đáo hạn vào mùa hè, Jacquet được xem là mảnh ghép quan trọng trong công cuộc trẻ hóa đội hình Liverpool, bên cạnh những bản hợp đồng lớn dưới thời Arne Slot như Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez và Alexander Isak.