Sesko bỏ lỡ khó tin

  • Chủ nhật, 1/2/2026 23:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền đạo Benjamin Sesko bỏ lỡ cơ hội lập công trong chiến thắng 3-2 của MU trước Fulham tại vòng 24 Premier League tối 1/2.

Sesko bỏ lỡ khó tin. Ảnh: Reuters.

Phút 74, ngay sau khi được HLV Michael Carrick tung vào sân thay Matheus Cunha, Sesko đón đường tạt bóng của Amad Diallo nhưng đánh đầu dội cột dọc khung thành Fulham. Ngay khi bóng bật ra, tiền đạo của “Quỷ đỏ” thực hiện pha đánh đầu thứ hai nhưng lại đưa bóng đi vọt xà trong sự tiếc nuối.

Tình huống bỏ lỡ này khiến nhiều CĐV MU không tin vào mắt mình. Trên mạng xã hội, một tài khoản bình luận: “Khó tin là Sesko đã không thể ghi bàn ở pha bóng này”. Một fan khác nhận xét: “Ghi bàn ở tình huống này còn dễ hơn là đá ra ngoài”.

Sesko anh 1

Sesko hai lần đánh đầu cận thành nhưng đều không ghi bàn.

Dù vậy, đến phút 90+4, tân binh của MU chuộc lỗi đầy cảm xúc. Bruno Fernandes có pha căng ngang thuận lợi, tạo điều kiện để Sesko khống chế một nhịp rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc, ấn định chiến thắng 3-2 cho “Quỷ đỏ”.

Đây là bàn thắng thứ 4 sau 4 trận gần nhất của Sesko trong màu áo MU, màn trình diễn cho thấy chân sút người Slovenia đang dần lấy lại cảm giác ghi bàn. Trước đó, anh từng ghi 1 bàn trong thất bại 1-2 trước Brighton tại FA Cup và lập cú đúp vào lưới Burnley ở Premier League.

Dưới thời HLV Michael Carrick, Sesko cho thấy sự hiệu quả trên hàng công, trái ngược với phong độ thiếu ổn định khi còn làm việc cùng HLV Ruben Amorim. Dù vậy, tiền đạo 22 tuổi vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ, đặc biệt khi MU chi tới 75 triệu bảng để chiêu mộ anh.

Bên cạnh màn trình diễn của Sesko, các CĐV MU trải qua hơn 90 phút đầy cảm xúc tại Old Trafford, nơi đội bóng giành chiến thắng thứ ba liên tiếp dưới thời HLV Carrick. Đáng chú ý, cả ba đối thủ gục ngã trước “Quỷ đỏ” đều nằm trong top đầu bảng xếp hạng, lần lượt là Man City, Arsenal và Fulham.

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Duy Luân

