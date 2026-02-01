Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

HLV Ninh Bình bức xúc với trọng tài

  • Chủ nhật, 1/2/2026 22:32 (GMT+7)
  • 20 phút trước

HLV Gerard Albadalejo bày tỏ sự không hài lòng với công tác trọng tài sau thất bại 2-3 của Ninh Bình trước CAHN ở vòng 12 V.League diễn ra trên sân Hàng Đẫy tối 1/2.

HLV của Ninh Bình không hài lòng với trọng tài trận đấu với CAHN.

Tại họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng những quyết định của trọng tài chính người Malaysia ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu. Ông nói: “Chúc mừng CAHN với chiến thắng. Tuy nhiên, đây là trận đấu không công bằng. Trọng tài đưa ra nhiều quyết định khó hiểu và phá hỏng trận đấu”.

Ông Gerard Albadalejo nhắc tới tình huống phút thứ 25, khi Quang Nho phải nhận thẻ vàng, trong khi những pha phạm lỗi tương tự của đối phương lại không bị xử lý. Theo ông, chiếc thẻ đỏ của cựu cầu thủ HAGL ở phút 38 càng khiến đội bóng rơi vào thế bất lợi.

HLV Gerard Albadalejo cho rằng nếu thi đấu đủ người và được điều hành bởi một trọng tài trong nước, trận đấu đã diễn ra theo cách khác. Ông cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi công sức và màn trình diễn của các cầu thủ bị ảnh hưởng bởi những quyết định từ tổ trọng tài.

Ở chiều ngược lại, trợ lý Phạm Thành Lương của CAHN cho biết, đội bóng tôn trọng mọi quyết định của trọng tài. “Đây là trận đấu quan trọng của mùa giải. Ninh Bình là đối thủ rất mạnh và chưa từng thua từ đầu mùa. Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho các cầu thủ và người hâm mộ”, trợ lý Phạm Thành Lương chia sẻ.

Đồng thời, cựu danh thủ Việt Nam cũng đánh giá cao màn trình diễn của Văn Hậu trong lần trở lại sau chấn thương dài hạn. Với các cầu thủ trẻ vừa trở về từ U23 Việt Nam, ông khẳng định ban huấn luyện luôn có phương án hỗ trợ để họ duy trì phong độ và phát triển ổn định.

  Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

Đọc tiếp

