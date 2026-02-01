Sức hút của Đình Bắc giúp trận CAHN gặp Ninh Bình chật kín khán giả

Cuộc đối đầu giữa CAHN và Ninh Bình ở vòng 12 V.League trên sân Hàng Đẫy tối 1/2 không chỉ là màn so tài của hai ứng viên giàu tham vọng, mà còn trở thành tâm điểm đặc biệt của giải đấu nhờ hiệu ứng lan tỏa từ U23 Việt Nam.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành ngôi sao được chú ý nhất trong trận đấu giữa CAHN với Ninh Bình.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, trước giờ bóng lăn, khu vực xung quanh sân Hàng Đẫy trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Bốn khán đài nhanh chóng được lấp kín.

Đến sát giờ thi đấu, hàng dài người hâm mộ vẫn kiên nhẫn xếp hàng, mong tìm cơ hội vào sân theo dõi trận “đại chiến” của V.League. Đã rất lâu rồi, giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam mới chứng kiến bầu không khí sôi động đến vậy ở một trận đấu cấp CLB.

Trên sân, CAHN và Ninh Bình mang đến hình ảnh của hai “đội tuyển quốc gia thu nhỏ”. Những cái tên quen thuộc với người hâm mộ như Nguyễn Quang Hải, Hoàng Đức tiếp tục là tâm điểm chú ý, đại diện cho lớp cầu thủ khẳng định vị thế ở ĐTQG. Sự hiện diện của họ giúp trận đấu mang dáng dấp của một cuộc so tài đỉnh cao, vượt ra ngoài khuôn khổ một vòng đấu V.League thông thường.

Bên cạnh đó, sức hút lớn nhất đến từ dàn sao U23 vừa trở về sau hành trình thi đấu thành công cùng U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026. Lý Đức, Đình Bắc, Thái Sơn, Minh Phúc, Văn Thuận, Quốc Việt hay Lê Phát đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả trên khán đài. Đây là lứa cầu thủ đang tạo ra làn sóng kỳ vọng mới, sau những màn trình diễn giàu cảm xúc ở các giải đấu trẻ khu vực.

Trong số đó, Đình Bắc là cái tên nổi bật hơn cả. Tiền đạo sinh năm 2004 vừa giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026. Anh trở thành tâm điểm được người hâm mộ “săn đón” và tạo nên sức hút rất lớn cho trận đấu.

Hiệu ứng từ các đội tuyển trẻ đang thổi một luồng sinh khí mới vào giải đấu quốc nội. Trận CAHN - Ninh Bình không chỉ là cuộc cạnh tranh điểm số, mà còn phản ánh niềm tin, sự quan tâm ngày càng lớn của người hâm mộ dành cho bóng đá Việt Nam. Với V.League, đó là tín hiệu tích cực, mở ra hy vọng về những khán đài đầy ắp và bầu không khí cuồng nhiệt như đã từng có trong quá khứ.

