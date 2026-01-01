Thủ môn Trung Kiên nghẹn lời sau bán kết

Rạng sáng 21/1, sau trận thua 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam không kìm được cảm xúc của mình.

Trung Kiên bật khóc sau trận đấu.

Sau trận thua ở bán kết, thủ môn Trung Kiên thẳng thắn thừa nhận U23 Trung Quốc có màn trình diễn vượt trội. “Hôm nay đội bạn chơi một lối đá hoàn toàn khác, chặt chẽ và sắc bén”, Trung Kiên chia sẻ trong cuộc phỏng vấn nhanh sau trận.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý nhiều hơn không chỉ nằm ở lời nói, mà còn ở hình ảnh thủ môn trẻ với đôi mắt đỏ hoe và giọng nói nghẹn lại. Những cảm xúc ấy phản ánh rõ sức nặng của thất bại ở một trận bán kết châu lục, nơi U23 Việt Nam đã chiến đấu đến giới hạn của mình.

Trên mạng xã hội, đông đảo cổ động viên đã để lại những lời động viên dành cho Trung Kiên và toàn đội. Một tài khoản viết: “Chúng ta buồn một thì các cầu thủ buồn mười”. Người khác chia sẻ: “Top 4 châu Á cũng là thành tích đáng tự hào rồi”. Những phản hồi ấy cho thấy sự thấu hiểu và ủng hộ mà người hâm mộ dành cho lứa cầu thủ trẻ.

Dù để lọt lưới ba bàn, Trung Kiên vẫn được đánh giá là không có một trận đấu tệ. Trong bối cảnh hàng thủ xáo trộn sau chấn thương của trung vệ Hiểu Minh, thủ môn này vẫn giữ vai trò chốt chặn đáng tin cậy. Ở hiệp hai, khi U23 Việt Nam rơi vào thế bị dẫn bàn, Trung Kiên có nhiều pha xử lý bóng bình tĩnh, góp phần làm chậm nhịp trận đấu và giúp đội tránh rơi vào trạng thái vỡ trận.

Một cái tên khác để lại nhiều dấu ấn cảm xúc là Đình Bắc. Chỉ ít phút sau khi trận đấu khép lại, tiền đạo trẻ đăng tải hình ảnh bản thân khuỵu xuống sân cỏ kèm dòng trạng thái ngắn: “Lời đầu tiên Bắc muốn nói là xin lỗi tất cả mọi người ạ”. Chia sẻ này nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt phản hồi, phần lớn là những lời động viên và cảm thông.

Với thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 23/1. Dù giấc mơ chung kết đã khép lại, hành trình của U23 Việt Nam tại giải vẫn để lại nhiều điểm sáng và là nền tảng quan trọng cho chặng đường phía trước.