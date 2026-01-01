Phản ứng của báo Thái Lan khi U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc

Theo Siam Sport, tấm thẻ đỏ và sự hụt hơi về thể lực khiến U23 Việt Nam không đủ khả năng chống đỡ trước sức ép dồn dập của U23 Trung Quốc trong hiệp hai.

Theo Siam Sport, U23 Trung Quốc viết trang sử mới khi lần đầu tiên giành quyền vào chung kết U23 châu Á sau chiến thắng thuyết phục 3-0. Tờ báo Thái Lan nhấn mạnh rằng hiệp một diễn ra cân bằng, giàu tính cạnh tranh, hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng không bên nào tạo ra khác biệt.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến ngay đầu hiệp hai. Siam Sport đánh giá U23 Trung Quốc tăng tốc mạnh mẽ, kiểm soát thế trận rõ rệt và sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số của Peng Xiao ở phút 47. Chỉ 5 phút sau, Xiang Yuwang tiếp tục ghi bàn, đẩy U23 Việt Nam vào thế rượt đuổi đầy khó khăn.

Tờ báo này cũng lưu ý đến tình huống phút 73, khi U23 Trung Quốc suýt có bàn thắng thứ ba nhưng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Dù vậy, thế trận của U23 Việt Nam càng trở nên bất lợi khi Phạm Lý Đức nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 75, khiến đội bóng áo đỏ chỉ còn 10 người trên sân.

Siam Sport nhấn mạnh việc mất người cùng thể lực suy giảm khiến U23 Việt Nam không thể chống đỡ trước sức ép liên tục. Đến phút bù giờ 90+8, Wang Yudong ấn định chiến thắng 3-0, khép lại một trận bán kết mà U23 Trung Quốc được đánh giá là vượt trội trong hiệp hai.

Bài viết kết luận rằng U23 Trung Quốc hoàn toàn xứng đáng vào chung kết gặp U23 Nhật Bản, trong khi U23 Việt Nam sẽ phải hướng tới trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc như một mục tiêu an ủi.

